En deuxième période, Charleroi a tenté de montrer de meilleures intentions et a d’ailleurs réussi à marquer sur sa première grosse occasion… à la 70e minute. Zorgane était à la réception d’une remise de Heymans pour ouvrir le score. Un but suivi d’un court suspense puisque l’arbitre de la rencontre vérifiait l’action pour une possible sortie du ballon préalable.

Le Sporting maîtrisait ensuite les débats et pensait même alourdir le score via Knezevic mais la VAR annule cette fois-ci le but pour une obstruction sur Schmidt. Charleroi se créait encore quelques occasions mais ne parvenait pas à alourdir le score. Tandis qu’en face, Saint-Trond ne parvenait pas à inquiéter Koffi.

Les Carolos empochent donc les trois points pour revenir à hauteur de leur rival du jour et continuer à rêver du top 8.