Bodart avant le Clasico : “On doit trouver ce petit truc qui nous rendra réguliers”

Arnaud Bodart a pris le temps pour ses supporters mercredi matin lors de la séance ouverte au public. ©Ses

Dans l’esprit de Bodart, le match aller est totalement oublié. “Il fait partie du passé, la dynamique est différente aujourd’hui. Ce sera un top match, c’est pour ce genre d’affiche qu’on fait ce métier.” Le Liégeois ne s’attend pas à des Bruxellois diminués physiquement après leur match européen de jeudi soir. “Quand vous arrivez à vous qualifier, vous oubliez la fatigue. Mais je n’ai pas envie de m’attarder sur leur état de fraîcheur. Concentrons-nous sur nous, répondons présents sur le terrain avec la bonne mentalité car quand on le fait, on sait qu’on peut battre tout le monde.”

Après la belle prestation à l’Union et trois jours de congé octroyés par Ronny Deila, les Rouches auraient tort de tomber dans la suffisance. “Concernant les jours de repos, je pense que le coach sait ce qu’il fait. Pour ma part, j’étais déjà présent au club mardi pour m’entretenir. Ensuite, on verra dimanche à l’autopsie s’il y avait de l’euphorie dans nos rangs ou pas mais il ne doit pas y en avoir. Après ce beau match à l’Union, celui d’Anderlecht tombe à point nommé. Il n’y a pas d’euphorie mais de la confiance. On a envie d’aller là-bas avec la bonne mentalité, l’esprit libéré pour livrer un gros match.”

guillement "On ne peut plus passer du noir au blanc en une semaine."

Sur la pelouse des Anderlechtois, en plus des trois points, les Liégeois seront en quête d’autre chose. “La régularité”, rétorque Bodart. “En foot, c’est ce qui fait la différence et on doit encore trouver ce petit truc qui nous rendra réguliers. Avec un peu plus de constance, on aurait pu regarder plus haut. On ne peut plus se permettre de passer du noir, face à Courtrai, au blanc à l’Union.”

Le retour du cliché match après match

Trop souvent cette saison, le Standard est passé à côté de la montre en or. C’est même encore un miracle sur les Liégeois sont toujours aux portes du top 4. Ce dimanche, ils entameront le Clasico en connaissant le résultat de Bruges-Gand qui, s’il leur est favorable, pourrait leur offrir une place dans le top 4. Mais à Sclessin, on a de nouveau recours à la vieille ritournelle du “match par match”. “Regarder le résultat de Bruges-Gand ? À quoi bon, à chaque fois qu’on a pu faire une belle opération, on s’est loupé”, fait remarquer le gardien. “Personnellement, je préfère me concentrer sur nous et prendre match après match. Avant Courtrai, on avait jeté un œil au classement et aux résultats, on a vu ce que cela a donné…”