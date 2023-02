Anderlecht – Standard en direct à 18h30 : Debast de retour, Deila confiant

Les débuts de Brian Riemer chez les Mauves ont ensuite été compliqués, mais une belle amélioration dans le jeu et dans les résultats se fait ressentir du côté du Parc Astrid ces dernières semaines. En éliminant Ludogorets aux tirs au but jeudi, les Bruxellois se sont qualifiés pour leurs premiers huitièmes européens depuis 6 ans et se sont fait du bien au moral. En championnat, les Mauves sont 9e à 6 points de leur adversaire du jour, alors qu’on craignait encore qu’ils doivent jouer le maintien il y a quelques semaines. Les arrivées de Dreyer et de Slimani ont grandement amélioré l’équipe.

Le Standard avait lui très bien commencé sa saison avant de lever le pied, connaissant des moments particulièrement inquiétants après la Coupe du monde. Les hommes de Ronny Deila se sont pourtant bien relevés et peuvent toujours viser le top 4 et les Play-Offs 1 en fin de saison. Ils ont réalisé un très gros match il y a une semaine en battant l’Union, dauphin du championnat, 4-2. Les supporters Rouches croient plus que jamais en leur équipe avant ce match contre le rival mauve.

Le match prévu ce dimanche semble donc un des clasicos les plus appétissants depuis longtemps : les deux équipes sont en forme et ont besoin de gagner pour aller chercher leur objectif de fin de saison.

Si on ne connaît pas encore les compositions d’équipe, on peut déjà annoncer le forfait de Benito Raman du côté d’Anderlecht, malade. Zeno Debast, absent en Conference League, fait lui son retour dans le groupe. Côté Standard, Ronny Deila a tenu à prévenir son homologue : “Ça va être compliqué pour Anderlecht de nous attraper”.