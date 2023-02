C’était un peu le match de la dernière chance pour la lanterne rouge, à domicile, face à un Malines qui n’était pas imprenable. Mais Seraing a fait du Seraing : une bonne première période où les Métallos étaient les meilleurs. Ils ont eu la possession (53 % – 47 %), le nombre de tirs (6 à 3), les meilleures opportunités… et puis Seraing a encaissé un but évitable. D’abord parce que Mbow ne devait pas commettre une faute inutile sur Hairemans, et ensuite parce que ce coup franc balancé dans le rectangle par ce même Hairemans ne pouvait pas passer comme ça entre autant de jambes sans que personne ne le dégage, pour rentrer directement dans le but d’un Dietsch spectateur.

Voilà Seraing toujours bon dernier, avec six points de retard sur Eupen qui peut même prendre neuf points d’avance en cas de succès sur le Cercle ce samedi. Et le calendrier des sept dernières journées des Liégeios offre des adversaires encore plus compliqués à manoeuvrer et installés dans le top 8 (Cercle, Antwerp, Gand, FC Bruges, Union). Se sauver relèverait du miracle.

2. Seraing ne s’est pas réconcilié avec le VAR

Déjà en froid avec l’arbitrage et très fâché une semaine plus tôt à cause d’un penalty sévèrement sifflé contre Zulte, Seraing ne s’est pas réconcilié avec les hommes en noir. Bien que juste si l'on en croit les images, la décision du VAR d’annuler le but du 1-1 de Mbow (44e) pour un hors-jeu de cinq centimètres de Lepoint aura été le coup de trop pour une équipe déjà au fond du trou. Cette décision a assommé les joueurs de Jean-Sébastien Legros. Après ce coup du sort, les Métallos n’ont plus su relever la tête et ne se sont plus créé une seule occasion en deuxième période.

guillement On paie 12 500 € par match pour le VAR comme tout le monde

Mais la décision a fâché Jean-Sébastien Legros: "J'ai un gros doute sur ce hors-jeu. La façon dont la ligne est tirée, pour moi, c'est la zone grise, c'est borderline. Quand la décision peut-être en notre faveur, on estime que c'est la zone grise, et ici, on estime que c'est hors-jeu. On paie 12 500 € comme tout le monde par match pour le VAR... C'est une décision frustrante, qui fait mal au moral des joueurs et aurait pu rendre de l'énergie aux joueurs."

3. Après-midi frustrante pour Lepoint

Christophe Lepoint a cru relancer les siens après l’ouverture du score malinoise en prolongeant de la tête un coup franc de Vagner pour Mbow, qui pensait faire 1-1… mais ce but était annulé par le VAR pour un hors-jeu de quelques centimètres de l’épaule du capitaine, après quasiment quatre minutes d’attente pour que la ligne soit tracée. Comme un deuxième coup sur la tête des Sérésiens, presque plus compliqué encore à encaisser que le 1-0.

Quant à Lepoint, il était en faute sur le 0-2. Pourtant bien en avance sur Malede, il se loupait et voyait le Malinois centrer pour Da Cruz, qui doublait l’avance du KV.

4. Malines se replace pour les playoffs

Malheureux ces dernières semaines en se faisant rattraper par Genk dans les arrêts de jeu (2-2) et battre par Eupen en encaissant deux buts dans les dix dernières minutes (1-2), Malines s’est relancé pour le top 8. L’équipe de Steven Defour est revenue à trois points du Cercle, huitième, en attendant la suite de cette 27e journée. Les réceptions de Zulte et de Saint-Trond, entrecoupées d’un déplacement à l’Antwerp peuvent permettre aux Sang et Or d’intégrer le wagon des Europe playoffs.

SERAING : Dietsch ; Opare, Lepoint, Mbow (62e Guillaume) ; Mansoni, Ba (62e Lahssaini), Sissoko, Mvoué, Poaty ; Marius (76e Cachbach), Vagner (89e Serwy).

MALINES : Coucke ; Van Hecke, Bates, Wouters, Van Hoorenbeeck ; Hairemans (90e Swers), Da Cruz (65e Verstraete), Mrabti (82e Mukau), Lavalée, Storm ; Ngoy (46e Malede).

Les buts : 35e Hairemans (0-1), 55e Da Cruz (0-2).

Arbitre : Lothar D’Hondt

Avertissements : Mrbati, Mbow, Cachbach