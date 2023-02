Seraing perd contre Malines à domicile (0-2) et reste lanterne rouge de Pro League

Après une première demi-heure sans réels dangers, Geoffrey Hairemans (35e) a profité du manque d'organisation des défenseurs de Seraing pour inscrire un coup franc direct. Quelques instants plus tard, les Métallos sont revenus à la charge grâce à une déviation de Mamadou Mbow (41e). Cependant, la joie de Jean-Sébastien Legros s'est vite transformée en désillusion à cause du VAR, qui a finalement décidé d'annuler le but suite à un très léger hors-jeu de Christophe Lepoint.

En deuxième période, le KVM a doublé d'intensité avec une belle opportunité de Hairemans, à nouveau sur coup-franc de Nikola Storm que détourna avec à propos Dietsch (50e). Finalement, les efforts des Malinois ont payé avec un but de Alessio Da Cruz (56e) qui a profité d'un cafouillage de la défense. Après ce break, les Métallos se sont finalement réveillés et ont réussi à créer le danger avec un corner intercepté par Gaetan Coucke (81e). Cependant, les Malinois ne se sont pas inquiétés lors de cette seconde période qui fut nettement à leur avantage.