Deila : “Ce n’est plus le même Anderlecht qu’à l’aller”

Deila le sait, le Clasico de ce dimanche n’aura rien à voir avec celui du 23 octobre dernier qui avait été arrêté prématurément alors que ses hommes menaient 3-1. "Anderlecht a changé depuis l’aller. Les Bruxellois jouent différemment, dans un système bien clair. Ils sont consistants, ils ont de la technique et ont l’air d’avoir plus d’harmonie dans le groupe.”

Pour le mentor liégeois, pas question de spéculer sur la fatigue engendrée par les prolongations et la séance de tirs au but. “Elle est effacée par la qualification. Alors oui, si on se base sur les statistiques, on est avantagés au niveau fraîcheur, mais je le répète, je ne pense pas que le match de jeudi aura un impact chez notre adversaire.”

Les choses ont changé depuis le match arrêté du mois d'octobre.

Être aussi efficace qu’à l’Union

Après avoir déjoué les pronostics à l’Union, les Rouches arriveront à Anderlecht avec le capital confiance gonflé à bloc. Pourtant, Ronny Deila mettra ses hommes en garde. “On a déjà prouvé que lorsque nous sommes organisés, nous pouvons battre tout le monde. À l’inverse, quand on ne fait pas les efforts, que tout le monde ne tire pas dans la même direction, nous pouvons perdre contre tout le monde. Il s’agit de rester humbles et de comprendre que rien n’est facile. Il faut faire les choses simplement. En football, on reçoit toujours ce que l’on mérite.”

En fonction du résultat de Bruges-Gand qui se jouera quelques heures plus tôt, le Standard pourrait, encore, avoir une belle occasion d’intégrer le top 4. “Ce sera difficile, mais c’est toujours un rêve, une occasion. Il faut la saisir quand elle se présente. Et comment mieux le faire qu’en étant consistant et en affichant le même niveau d’intensité qu’à l’Union, car le top 4, c’est le haut niveau”, poursuit Deila qui imprime de plus en plus sa patte à cette équipe. “Je veux qu’on soit dominants. À l’Union, on ne l’a pas forcément été, mais on a surtout fait preuve d’une grande efficacité avec sept grosses occasions et quatre buts. Cela me fait dire qu’on peut créer du danger et marquer de différentes façons. On doit arriver à développer notre jeu, mais sans pour autant être naïfs. On l’a été à plusieurs reprises par le passé avec des grosses défaites à l’extérieur (3-1 à Genk, 4-2 à Westerlo et 4-1 à l’Antwerp). Soyons un gang sur le terrain, faisons les efforts les uns pour les autres.”