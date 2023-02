”J’étais un peu euphorique et ça m’est venu comme ça. Quand tu marques le but de la victoire, tu prends un kick d’adrénaline et ça pousse à faire des trucs fous. Je me suis inspiré de Haaland mais je pense surtout que je ne savais pas trop quoi faire et j’étais content.”

Il a eu la responsabilité du troisième penalty. Celui de la victoire. “Les tirs au but, c’est toujours du 50-50 au début mais quand tes adversaires ratent leurs deux premiers tirs, ça te donne un boost de confiance. Puis, on sait qu’on a Bart (Verbruggen) dans les buts. C’est plus facile avec lui.”

guillement "Mon meilleur niveau? Disons que je suis content de mes derniers matchs."

Verschaeren est, avec son gardien, l’homme de cette double confrontation. Très présent à Razgrad, il a encore élevé son niveau au Lotto Park. Avec, notamment, un très beau but sur un service de Slimani. “Je me sens bien grâce à l’équipe. Je suis content de ce que j’ai pu montrer ces derniers temps. Suis-je à mon meilleur niveau ? Disons que je joue bien ces dernières semaines. Je dois encore être meilleur dans mes statistiques.”

Globalement, le numéro 10 tenait surtout à mettre en avant la prestation collective de son équipe. “On s’est surtout bien battu au retour. Je pensais qu’à 2-0 le match était terminé mais on a dû s’arracher pour aller chercher la qualification. Nous avons eu le contrôle et les occasions pour marquer. Ils nous ont peu mis en danger. Nous étions clairement la meilleure équipe sur les deux matchs.”