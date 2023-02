Seraing est prêt pour sa finale face à Malines : “Ce n’est pas terminé”

Jugez plutôt : déplacement au Cercle, réception de l’Antwerp, déplacement à Saint-Trond, réception de Gand, déplacements au Club Bruges puis à l’Union et enfin, réception de Westerlo. La rencontre face à Malines apparaît presque comme le dernier match dans les cordes des hommes de Jean-Sébastien Legros. Une victoire leur permettrait toutefois d’engranger de la confiance. “On avance pas à pas et cette équipe malinoise, c’est du lourd”, indiquait le coach sérésien en conférence de presse, jeudi. “Elle possède beaucoup de qualités individuelles mais je suis persuadée qu’on peut la battre. C’est un beau challenge, d’autant que nos prestations à domicile sont intéressantes. Mais on devra être plus précis dans le rectangle adverse.”

Tout en conservant la mentalité affichée la semaine passée face au Essevee. “Avant, on perdait des points dans le dernier quart d’heure et désormais, c’est plutôt l’inverse comme nous l’avons prouvé contre OHL et Zulte”, analyse, avec optimisme, Guillaume Dietsch. Le portier des Métallos veut encore croire au miracle. “Ce n’est pas terminé mais on a besoin de points. Sur papier, Malines est peut-être l’équipe la plus abordable de cette fin de phase classique mais je suis persuadé que nous aurons des possibilités contre tout le monde”, termine-t-il, conscient qu’il ne suffira pas de garder le zéro pour avoir un large sourire sur le visage ce samedi soir.