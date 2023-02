Ole-Martin Arst: ”Dönnum a besoin de sentir l’amour et la confiance pour être performant”

En octobre dernier, Aron Dönnum avait demandé sa compagne en mariage sur la pelouse de Sclessin. ©VKA

Et pourtant, ce n’était pas gagné. Comme il nous le révélait en décembre dernier, Aron Dönnum a été touché par les sifflets et le traitement que le public liégeois lui avait réservé la saison dernière. “Je ne comprenais pas pourquoi on m’avait jugé avant même d’avoir pris la peine de savoir qui j’étais”, nous précisait-il. “Je peux aisément imaginer ce qu’il a ressenti, enchaîne son compatriote. Lorsqu’il est revenu en Norvège (NdlR : en prêt à Valerenga), je ne l’ai plus reconnu. Il n’était plus le même. Plus rien n’avait d’importance à ses yeux, il était comme éteint.”

C’est dans ces conditions que Dönnum est revenu à Sclessin l’été dernier. “Je ne dirais pas que j’étais certain que ce revirement de situation allait avoir lieu, mais j’étais confiant quant à ses qualités”, assure Arst. “Aron est le genre de joueur qui doit se sentir en confiance, qui doit ressentir l’amour du coach, du groupe et du public, pour être performant à 100 %. Aujourd’hui, vous voyez le vrai Aron Dönnum, celui qui était l’un des meilleurs en Norvège lorsqu’il a quitté le pays pour la Belgique.”

guillement "Comme moi avec Sollied, Aron veut tout donner pour Deila."

Pour Ole-Martin Arst, il ne fait évidemment aucun doute que l’arrivée de Ronny Deila cet été à Sclessin a aidé Dönnum à se transformer. “Tout d’abord, le fait d’avoir réussi à faire changer l’opinion des fans à son sujet constitue assurément sa plus belle victoire. Ensuite, il est certain que la présence de Ronny aide Aron à donner le meilleur de lui-même. Je me souviens, lorsque j’évoluais à Gand (1999-2000 avec 30 buts à la clé), j’avais envie de tout donner pour Trond Sollied. Le fait qu’il soit mon compatriote me donnait cette énergie supplémentaire. C’est la même chose pour Dönnum.”