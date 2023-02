Aucun adversaire des huitièmes de finale ne sera un cadeau pour Anderlecht. Les Bruxellois pourraient, par exemple, retrouver West Ham qui les a battus deux fois en poule. Les autres équipes sont également de beaux morceaux : l’AZ Alkmaar, Istanbul Basaksehir, Nice, Sivasspor, et Villarreal. Djurgarden et le Slovan Bratislava semblent être les deux adversaires les plus accessibles.

Le match aller se déroulera le Jeudi 9 mars au Lotto Park. Le retour sera disputé une semaine plus tard, le 16 mars, sur le terrain de l’adversaire.