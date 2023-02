Les proches de Moussa N’Diaye voient le défenseur d’Anderlecht aller loin : “Il peut viser un retour au Barça”

Après avoir perdu sa place suite à sa carte rouge maladroite en début de match dans le derby face à l’Union, le défenseur sénégalais aura une nouvelle chance de faire ses preuves grâce à la suspension d’Amir Murillo. L’occasion était idéale pour découvrir qui est vraiment celui qu’Anderlecht a présenté comme un joueur “combinant vitesse, saine agressivité et bon bagage technique. ”

Découvert par Aspire

Son histoire prend racine dans la périphérie de Dakar où il est né en 2002. Pas d’histoire larmoyante de pauvreté ici. Si la famille N’Diaye n’a pas vécu dans l’opulence, elle a toujours pu compter sur un frigo rempli et à manger chaque soir sur la table. Un proche du joueur nous parle d’une enfance simple et saine. “À son image. C’est un garçon calme avec les pieds sur terre.”

Il passait ses journées à taper le ballon. Normal dans une famille folle de football. Son père a joué à un niveau amateur. Son petit frère avait aussi un certain talent mais n’a pas percé. N’Diaye a commencé dans la rue, comme beaucoup d’enfants de son pays. L’intégration d’un club local n’est arrivée qu’un peu plus tard. Et déjà à ce moment-là, il était au-dessus du lot.

Sa vie a changé à 14 ans lorsqu’il est repéré par l’Aspire Academy de Dakar. Le projet qatari permettait à de jeunes joueurs de différents pays, notamment le Sénégal, d’intégrer une académie de haut niveau. Il a pu y suivre un cursus scolaire en plus d’une formation footballistique poussée. “Une chance unique que beaucoup de jeunes Africains ne reçoivent pas”, affirme Georgi Tanev, son agent depuis plus de cinq ans.

Meilleur joueur de la Can U20

Sans ce passage par Aspire N’Diaye ne serait peut-être jamais devenu professionnel. Il avait un gros talent naturel mais devait se développer à différents niveaux. Aspire voyait en lui un défenseur central gauche rapide et avec de bons pieds.

Cette position lui a permis d’intégrer les équipes nationales de jeunes du Sénégal. En février 2019, il a joué la Coupe d’Afrique U20 à seulement 16 ans, étant l’un des plus jeunes du groupe. Il y a brillé et a été élu meilleur joueur du tournoi malgré la défaite en finale face au Mali.

Sa performance cinq étoiles n’a laissé personne indifférent. Peu avant le tournoi, son agent avait contacté le FC Barcelone pour lui dire de surveiller son joueur. N’Diaye a ensuite enchaîné avec une Coupe du monde U20 de qualité. Assez pour convaincre le Barça de signer le jeune talent à l’été 2020 en pleine pandémie de Covid-19.

Les Catalans sont tombés sous le charme de son style très offensif. Une source proche des Blaugrana l’a vu arriver à la Masia et se souvient de lui comme d’un “latéral très offensif mais avec des manquements tactiques, surtout quand son équipe n’était pas totalement dominante”.

Pas une priorité absolue du Barça

Des lacunes qu’il a cherché à combler durant ses deux années passées en Catalogne. “Le Barça était un lieu de développement idéal pour lui, analyse Tanev. Il a appris à jouer en possession, a augmenté ses connaissances tactiques et a appris à appréhender le poste de latéral gauche. Ses coachs lui demandaient de se projeter alors qu’il devait plus défendre à Aspire. C’était taillé pour son style de jeu.”

Il ne fait toutefois pas partie des plus grandes priorités du centre de formation du Barça. Son temps de jeu avec l’équipe B en D3 n’est pas énorme durant les deux saisons passées là-bas. N’Diaye était heureux sous le maillot de Barcelone mais les plus hautes sphères du club ont décidé de son avenir.

L’arrivée de Joan Laporta à la tête du club en mars 2021 a achevé ses espoirs de percer en Catalogne. “L’ancienne présidence avait des liens forts avec Aspire et l’Afrique et voulait exploiter cette filiale, explique une source proche du club. Laporta s’est détourné de cela pour se concentrer sur le Brésil, notamment via Deco, l’ancien meneur de jeu du club. Puis, le focus est actuellement mis sur l’équipe première vu les résultats plus compliqués des dernières années et les soucis financiers du club.”

N’Diaye et son entourage avaient anticipé la chose. Ils s’étaient donné deux ans pour percer ou être proche de le faire. Ce ne s’est pas produit. Le joueur a donc considéré un départ à l’été 2022. Anderlecht a flairé la bonne occasion et l’a recruté pour un petit prix et mis sous contrat jusqu’en 2025.

Pour le joueur, Anderlecht combinait beaucoup de qualités. Entre la participation à la coupe d’Europe et l’accent mis sur la formation, le RSCA a pu convaincre le Sénégalais. “Il n’a d’ailleurs pas vu son transfert comme un pas en arrière, assure Georgi Tanev. Beaucoup de joueurs ont été lâchés jeunes par Barcelone. Prenez Jordi Alba qui est revenu par la grande porte (NdlR : après être passé par les divisions inférieures puis le FC Valence). Anderlecht en a aussi profité avec Sergio Gomez (NdlR : lancé par Anderlecht et transféré à Manchester City en 2022 après avoir été formé à Barcelone). Moussa a une grosse marge de progression et le potentiel pour un jour revenir au Barça.”