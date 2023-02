Anderlecht- Ludogorets: Riemer a préparé tous les scénarios... mais préfère éviter les tirs au but

Brian Riemer ne pense pas au Standard et ne devrait pas économiser ses joueurs. Il croise toutefois les doigts pour que le match ne s'éternise pas. "J’espère que le match durera 90 minutes pour ne pas accumuler de la fatigue." Dimanche soir, les Mauves auront enchaîné quatre matchs en dix jours avec notamment un trajet nocturne de trois heures de vol et près de deux heures de bus pour revenir de Bulgarie jeudi dernier.

Ajouter 30 minutes de prolongations à cette équation risque de mettre certains joueurs sur les rotules. Brian Riemer affirme avoir "prévu tous les scénarios possibles". Il n'a pas voulu le dire mais il a préparé une possible séances de tirs au but. "Il est actuellement impossible de vous dire qui seront les tireurs car je n'ai aucune idée de qui sera présent sur la pelouse en fin de match. Mais j'ai déjà une idée claire des qualités qu'il y a dans le groupe."

guillement "Si on rejoue l'aller dix fois, on le gagne neuf fois."

Le match aller peut être qualifié de mauvaise opération. "L'équipe la plus méritante ne gagne pas toujours. On peut rejouer l'aller dix fois, on le gagnera neuf fois. Mais je vois le positif car j'ai vu de belles choses durant 80 minutes et que mon équipe montre de la stabilité."

Riemer reste dans le positif avec l'abolition de la règle sur les buts à l'extérieur. "Avec un but de retard, notre plan ne change pas: il faut gagner. On devra prendre des risques et avoir un control offensif au long du match. Ce ne sera pas une rencontre qui se décidera après une mi-temps, il faudra être solides 95 minutes."

Et plus particulièrement sur les contre-attaques qui ont fait tant de mal aux Mauves à Razgrad. "Nous devrons faire attention car ils sont bon en reconversions. Nous devons être conscients de leurs forces pour garder le contrôle sur le match."