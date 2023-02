Les fans du Standard ont boosté leurs joueurs avant Anderlecht : “On veut aussi faire la fête à Bruxelles dimanche”

L’arrivée des joueurs et de Ronny Deila avait déjà donné le ton : les applaudissements étaient nourris. Et les rires étaient même de mise lorsque Hautekiet (qui a joué ses premières minutes dimanche), Melegoni et Davida (qui ont fêté leur anniversaire samedi) et Juarez (qui a eu 35 ans ce mercredi) ont été accueillis par une haie de joueurs qui leur donnait une claque dans le dos ou dans la nuque en guise de cadeau. Un classique.

Plusieurs joueurs ont été fêtés par... des claques. ©SES

Noubi dans le onze des titulaires

Une fois l’échauffement terminé (quelques exercices puis un toro), le programme de la séance du jour était assez simple : un enchaînement d’oppositions à 10 contre 10 (sans gardiens) puis à 11 contre 11 sur des terrains de plus en plus grands au fil que l’heure avançait. Cet exercice a permis de voir que Noubi était aligné à la place de Dussenne dans le onze des “titulaires”. Melegoni, lui, a rejoué comme faux neuf durant une partie de l’entraînement, avant d’enfiler la chasuble d’Ohio, qui a terminé la séance à sa place. Ce dernier a loupé quelques belles occasions mais s’est rassuré en marquant en fin de séance, sur une superbe assist de Zinckernagel. Quant à Perica, il était présent sur la pelouse mais durant les petits matchs, il s’est contenté de suivre un programme individuel, avec notamment de la finition au menu.

Noubi se dirige vers une titularisation ce dimanche. ©SES

Zinckernagel, le plus demandé

Après 1h30 d’entraînement, le moment attendu par tous les fans présents est arrivé : celui des photos et des autographes. Et à ce petit jeu, c’est autour de Zinckernagel que la grappe humaine la plus impressionnante s’est formée. Le Danois est clairement la nouvelle star des Rouches, devant Donnum (qui aurait dit ça, il y a un an), Canak, Balikwisha et les valeurs sûres Bodart, Emond et Dussenne. Mention spéciale aussi à Bokadi, très apprécié. “Cela fait plaisir de voir autant de monde et cela aide à bien préparer la rencontre de dimanche”, expliquait le défenseur congolais. “On va tout donner pour nos supporters à Anderlecht et leur présence, ce mercredi, nous donne de la force. On sait à quel point le Clasico est important pour eux.” Également très demandé malgré son rôle de doublure de Bodart, Laurent Henkinet savourait. “L’énergie que les fans nous donnent est précieuse. On a besoin de leurs encouragements et cette communion avec eux nous fait du bien. On sent qu’ils ont l’espoir de voir le Standard revenir à son niveau.”

Il faut bien l’avouer : ces derniers mois voire ces dernières années, l’engouement était un peu moins grand pour ce genre de journée, même si la tribune du SL16 n’a jamais été vide quand l’occasion pour les supporters de monter sur les hauteurs de Liège voir les Rouches se présentait. Mais les sourires étaient moins nombreux. “On sait tous d’où on vient et on profite d’autant plus de ce genre de moments”, expliquait Arnaud Bodart, resté plus d’une heure après la fin de l’entraînement auprès des supporters, le long du terrain et malgré une averse. “On sait que cela leur fait plaisir et à nous aussi. Sans nos supporters, on ne serait rien et le football ne serait pas un sport aussi médiatique. Les voir en nombre pour nous encourager, c’est une belle manière de commencer la semaine.”

Le capitaine Noë Dussenne a profité d'un long bain de foule.

Gratuité et accessibilité

Du côté des supporters aussi, le bilan était plus que positif. “C’est génial pour les enfants”, explique Alan, accompagné de Basile et Léonie. “Mon fils avait vu l’organisation de cette journée et on a passé un très bon moment. Tout est gratuit et les joueurs étaient accessibles. On a bien fait d’arriver tôt vu le monde présent et on a été un peu surpris de voir une telle affluence. Il faut dire que la victoire face à l’Union a fait oublier la défaite d’il y a quinze jours contre Courtrai.”

Joueurs et supportes sont donc confiants avant le déplacement à Anderlecht. “On espère les voir gagner dimanche même si l’on sait que le niveau peut être fluctuant”, sourit Christelle, accompagnée de son fils Matthys. “Anderlecht, c’est toujours le match de l’année et on veut pouvoir faire la fête à Bruxelles dimanche”, termine Hugo, accompagné de plusieurs amis. Comme les autres, il n’oubliera pas ce début d’après-midi.