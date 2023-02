Hautekiet ou Noubi en défense pour le Clasico? Deila va devoir trancher

Alors qu’il devait quitter le club pour le Lokomotiv Moscou lors du dernier mercato, l’ancien mouscronnois est resté à quai dans des conditions compliquées. Durant le stage hivernal, alors qu’il espérait toujours prolonger son bail en bord de Meuse, Dussenne s’est entendu dire qu’il était trop âgé et qu’il devrait quitter le club en fin de saison. Quelques semaines et un transfert en Russie avorté plus tard, le capitaine était toujours présent au club. On pouvait légitimement, compte tenu de sa situation, se demander dans quel état psychologique il allait s’aligner. Pourtant, Dussenne n’a rien laissé transparaître et sa rage de vaincre est demeurée intacte, faisant de lui un pion essentiel sur l’échiquier de Ronny Deila.

Du coup, son absence pour le Clasico de dimanche (18 h 30) s’avère problématique. "C’est le point négatif de la soirée car, avec Noë et Kostas, on est habitués à jouer ensemble depuis plusieurs semaines. Mais je suis certain que les jeunes pourront pallier son absence", lançait samedi dernier Bope Bokadi.

Les jeunes, dont le Congolais parle, ce sont Lucas Noubi et le dernier venu, Ibe Hautekiet.

Duel entre deux jeunes espoirs

Les solutions ne sont pas légion pour Deila. Aligner Gojko Cimirot dans le trio défensif n’en fait plus partie, surtout après l’échec cuisant de cette tactique du côté de l’Antwerp où le Bosnien avait été exclu. Deila aura d’ailleurs bien plus besoin de Cimirot dans l’entrejeu aux côtés d’Alzate. Le Norvégien devra trancher entre Lucas Noubi et Ibe Hautekiet, montés tous les deux en fin de match à l’Union.

Le premier cité pourrait sembler partir avec les faveurs des pronostics compte tenu de son passif. Cette saison, en championnat, le défenseur de 18 ans a participé à dix rencontres, dont une en tant que titulaire à Gand où il avait déjà suppléé Noë Dussenne. "Le match de Lucas a été incroyable. Impressionnant. Il était déjà monté au jeu contre Gand en début de saison (NDLR : il était entré au quart d’heure de jeu après l’exclusion de Calut) et avait montré de bonnes choses. Mais c’est encore un gamin. Il va toujours à l’école et concilier les deux n’est pas simple pour garder la constance dans ses prestations. Il fallait toutefois lui donner sa chance. Il l’a saisie. Je suis très content de ce que j’ai vu et ce match va l’aider beaucoup pour l’avenir", avait alors précisé Deila.

Mais ce dernier s’est également montré positif envers l’unique recrue du mercato hivernal pour l’équipe A : Ibe Hautekiet (ex-Club Bruges). "Ibe a énormément de potentiel. On parle souvent d’un manque de leaders dans certaines équipes, dont la mienne, mais parfois, ces leaders sont présents dans le groupe et il faut juste les laisser s’exprimer. Ibe n’a que 20 ans, mais il a déjà l’étoffe d’un leader, il en présente toutes les caractéristiques."

De quoi être suffisant pour prétendre à un poste de titulaire dimanche à Anderlecht ?