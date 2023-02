Gaëtan Hendrickx à cœur ouvert : “J’ai dû mettre mon ego de côté”

Excédentaire à Charleroi, brièvement prêté à Courtrai, le milieu de terrain de 27 ans a accepté de redescendre pour, il l’espère, mieux remonter. Entretien sans rancune, mais avec franchise.

Gaëtan, vous n’avez fixé aucun cadre au mur. Le syndrome du footballeur qui ne défait jamais ses valises ?

”J’avais repéré cette nouvelle maison mais, initialement, le propriétaire refusait de nous la louer parce que j’étais joueur de foot. Il craignait que je ne reste que six mois. C’est vrai que, dans le football, on sait rarement de quoi demain est fait. On a finalement trouvé un accord. On s’y sent bien, c’est très pratique au quotidien même si, pour ma femme qui travaille à Nivelles, ça fait de la route.”

Vous comprenez que votre choix de Deinze a pu surprendre ?

”Je ne vais pas faire l’Américain, après le prêt à Courtrai – qui m’a permis de me rendre compte de l’importance d’un beau terrain pour mon style de jeu -, je n’avais pas mille possibilités. C’était Mouscron ou Deinze. Humainement, j’avais envie d’aller à Mouscron avec pas mal d’anciens Carolos. Mais il était temps de penser à ma carrière. J’ai retrouvé ici la discipline et la structure flamandes. Je préfère être très respecté comme je le suis ici que la cinquième roue du carrosse ailleurs.”

La vie est belle, à Deinze. ©Jean Luc Flemal

Vous venez de prolonger votre contrat jusqu’en 2025, c’est un signal fort.

”Oui, tant pour les autres joueurs de l’effectif que pour faciliter le futur recrutement. Les discussions ont traîné parce que je voulais être sûr que le club fasse ce qu’il faut pour essayer de jouer la montée la saison prochaine. Ce sera l’objectif après cette saison de transition et la reprise du club par les Singapouriens. Je me retrouve au centre de leur projet, c’est valorisant. Mais si on ne monte pas, peut-être que je ne m’éterniserai pas. Mon ambition est de remonter en D1A. Idéalement avec Deinze. ”

Pourtant, vos débuts ici n’ont pas été simples…

”Quand je suis arrivé, je n’étais pas le gentil Gaëtan. Dès que quelqu’un me parlait un peu mal, je répondais au double. Je râlais ou montrais les dents pour de bêtes choses. Je me sentais mal d’agir de la sorte parce que cela ne me ressemble pas, mais c’était ma manière de me faire respecter. C’est aussi dû à ce que j’ai vécu à Charleroi où je n’étais qu’un joueur – trop gentil qui plus est – parmi 25. Mon statut est différent à Deinze. J’ai d’ailleurs hérité du brassard de capitaine.”

guillement Le coach précédent n'y connaissait pas grand-chose. On allait droit dans le mur.

Sportivement, c’était aussi très compliqué.

”Avec tout le respect, le coach précédent (NdlR : le Japonais Takahisa Shiraishi) n’y connaissait pas grand-chose. Il avait surtout entraîné des jeunes avant ça. En termes de management, c’était zéro. Idem pour la connaissance de la compétition belge. On allait droit dans le mur. J’aurais pu ne rien dire mais cela n’aurait servi personne. Je n’étais pas le seul à le penser. J’ai donc pris mes responsabilités lors d’une réunion avec le staff et les cadres.”

Expliquez-nous.

”Le coach s’appuyait beaucoup sur moi pour faire l’équipe. Avant chaque match, il m’appelait dans son bureau. Pour moi, c’était du pain béni. Sauf que, collectivement, c’était la catastrophe. J’ai préféré me mettre en danger et dire les choses plutôt que me taire et ne penser qu’à moi. Lors de cette réunion, j’ai lâché tout ce qui n’allait pas, dans l’intérêt du groupe.”

Comment les dirigeants ont accueilli ce discours ?

”Ils ont compris ma démarche. J’aurais pu m’en foutre et rester tranquille dans mon fauteuil parce que je jouais tous les matchs. Après ça, je suis resté capitaine et les dirigeants ont eu le courage de changer d’entraîneur. Ça se passe super bien avec Marc Grosjean.”

La cadre "Verlaine" n'est toujours pas accroché au mur. ©Jean Luc Flemal

Quel genre de capitaine êtes-vous ?

”Je me comporte comme je voudrais que les autres se comportent, sans crier à tort et à travers. Et je n’ai aucun souci à aller discuter avec la direction en cas de revendications légitimes du groupe. Je crois que mon côté raisonné plaît.”

Avec le capitanat, vous découvrez une nouvelle facette de votre personnalité ?

”Oui, vraiment. J’avais une mauvaise image du capitanat auparavant. À mes yeux, c’était celui qui devait pousser des gueulantes. Pourtant, à Charleroi, c’était Javi Martos, le joueur le plus calme que j’ai connu (sourire). Ça lui a parfois été reproché, mais je l’ai pris en exemple. Je pense que le capitanat, de manière générale, va tendre vers ce genre de profil dans les années à venir. Sur la durée, les encouragements, voire les surencouragements, paient plus que les gueulantes.”

guillement Je suis un peu le Marco Ilaimaharitra de Deinze.

Vous en parlez parfois avec votre grand pote Marco Ilaimaharitra, capitaine du Sporting ?

”Oui, on a encore mangé ensemble il y a quinze jours. Il a acquis un statut à Charleroi, personne n’osera rien lui dire. Je le charrie en disant que je suis un peu le Marco de Deinze (rires). Plus sérieusement, ça fait du bien de sentir cette confiance. J’en avais besoin après deux ans sans jouer. Quand je ratais un truc en match, je me disais : ‘Ouille, ça pue pour la semaine prochaine.’ Ici, je ne suis pas jugé pendant que je joue.”

Êtes-vous plus heureux ici en D1B qu’en D1A à Charleroi ?

”Sportivement, oui. Mais humainement, Charleroi, c’était quand même fort. On était tout le temps ensemble en dehors du foot. Marco, Joris (Kayembe), Mass (Bruno)… Ça a été difficile de faire ce choix, d’autant plus que Deinze n’était pas un club huppé de D1B. J’ai dû mettre mon ego de côté. Mais je ne le regrette pas. Ça m’a fait du bien de sortir de mon petit cocon, de voir autre chose et de recevoir des responsabilités.”

Face à Chemsdine Talbi, du Club NXT's, le 27 janvier dernier.

Qu’est-ce qui vous manque le plus ?

”L’atmosphère. La différence de niveau n’est pas énorme. On s’entraîne autant, on dispose d’un staff aussi large et on part aussi à l’hôtel avant certains matchs. En revanche, quand tu mets les pieds dans un stade de D1B… pfff. Ce n’est pas la même chose. Surtout qu’il y a très peu de public à Deinze. C’est difficile d’en attirer avec tous les clubs dans la région (Zulte Waregem, Courtrai, Gand…). L’atmosphère et l’adrénaline avant un Charleroi – Standard par exemple, ça me manque terriblement. Mais, à bientôt 28 ans, j’ai bon espoir de revivre ces moments-là un jour.”

Et l’attention médiatique ?

”Les matchs sont retransmis à la télévision, donc c’est pratique pour les familles. Pour le reste, je m’en fous un peu. De toute façon, les déclarations sont trop souvent formatées. Je préfère qu’on me questionne une fois quand j’ai des choses à dire que chaque semaine pour répéter qu’on joue match par match…”

guillement Je ne sais pas si quelqu'un l'avouera un jour mais je devais commencer contre Ostende.

Comment avez-vous vécu votre départ de Charleroi ?

”Lorsqu’Edward Still – que j’avais connu comme analyste à Saint-Trond – est arrivé, j’avais bon espoir. On avait noué une bonne relation et j’ai fait une très bonne préparation. J’avais un bon feeling et mes datas étaient excellentes. Ça collait bien au profil qu’il recherchait. À la base, j’étais peut-être le huitième choix dans l’entrejeu, mais une semaine avant le début de la saison, en stage, je me retrouve dans l’équipe des titulaires. Je devais commencer contre Ostende (NdlR : le 24 juillet 2021, premier match de la saison).”

Mais il y a un mais…

”Je ne sais pas si quelqu’un l’avouera un jour mais il m’a dit : ‘Je dois respecter la saison de Guillaume (Gillet), et il va commencer”. Ensuite, Zorgane est arrivé. Il a mis tout le monde d’accord. On m’a prévenu qu’il était le recrutement le plus cher du club et qu’il fallait le faire jouer. Edward a été honnête. Il m’a fait comprendre que je risquais de jouer un match sur six ou sept en fonction des blessés, des suspendus, de la Coupe… Dans ma tête, c’était une déception énorme après une telle préparation. Surtout après le calvaire des deux saisons précédentes avec Karim Belhocine.”

Gaëtan Hendrickx a disputé 101 matchs pour Charleroi. ©BELGA

Coach avec lequel vous avez totalisé à peine 400 minutes de jeu en deux ans.

”À l’époque, il ne fallait plus me parler de foot. La veille d’un match, quand je me retrouvais dans l’équipe des remplaçants à l’entraînement, tu pouvais mettre un mannequin à ma place c’était la même chose. J’étais transparent. Quand tu as encore une chance de jouer, tu te bats. Mais quand tu sais que tu es juste là pour faire le nombre, tu perds pied.”

Vous étiez dégoûté, découragé ?

”Je ne regardais même plus le foot à la télévision. Je me réconfortais dans l’investissement, le bitcoin… Bref, dans autre chose. Aujourd’hui, ce qui me fait dire que la flamme est ravivée, c’est qu’après trois jours de congé, je trépigne. Je regarde à nouveau des matchs, j’ai retrouvé cet esprit de mauvais perdant (sourire) et je songe à rester dans le milieu après ma carrière. Peut-être comme coach, directeur sportif ou technique. On verra.”

guillement Si demain on me propose de retourner à Charleroi avec Mazzù, je mentirais si je répondais non.

Le retour de Felice Mazzù à Charleroi vous a-t-il rendu nostalgique ?

”Un peu, oui. Ça correspond à mes bonnes périodes. J’en ai parlé récemment avec Mass et Marco. Si demain on me propose de retourner à Charleroi avec Mazzù comme coach, je mentirais si je répondais non. J’ai adoré cette période.”

Avec quel regard allez-vous suivre Charleroi – Saint-Trond dimanche ?

”Honnêtement, même si j’y ai joué deux saisons (NdlR : 2014 à 2016), je suis totalement détaché de Saint-Trond. Le seul club qui m’a marqué, c’est Charleroi. J’aimerais même y finir ma carrière. Qui sait ?”