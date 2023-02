Standard : “En première intention, Alzate, c’est ce qui se fait de mieux en Belgique”

Un des Rouches les plus réguliers

Dès son arrivée, tardive lors du mercato estival, on a compris que le joueur prêté sans option d’achat par Brighton avait ce petit quelque chose en plus. Mais Alzate n’a pas pour autant réussi à convaincre tout le monde à 100 %. S’il n’a inscrit que deux buts et délivré une seule passe décisive jusqu’à présent, Alzate n’en est pas moins important pour l’équilibre des Liégeois. Les statistiques le prouvent, c’est l’un des Rouches les plus réguliers depuis le début de la saison, sachant qu’il a effectué ses débuts à partir de la 10e journée et sa première montée au jeu contre Seraing. En moyenne, en Pro League, il réussit 70 % de ses actions et présente 86,9 % de passes réussies tout en réussissant 61,8 % de ses dribbles. “Ses dribbles sont en fait des dribbles défensifs”, lance Alex Teklak qui met en exergue l’intelligence de jeu du joueur prêté par Brighton. “Il n’évite jamais l’adversaire. En réalité, il scanne parfaitement les situations avant de recevoir le ballon ce qui fait qu’il se sert du mouvement de ses opposants pour les éviter. Il ne dribble jamais pro activement. Ce sont ce qu’on appelle des dribbles défensifs. Ce ne sont pas les plus spectaculaires, mais ils sont très utiles.”

Il n’a pas peur de jouer sous pression

Lors des deux derniers déplacements du Standard au Cercle de Bruges et samedi dernier à l’Union, Steven Alzate a été un des meilleurs Standardmen. Et pourtant, tant les Brugeois que les Unionistes avaient mis une terrible pression sur le porteur du ballon. “Il s’en fiche de demander le ballon sous pression, car il absorbe la pression de l’adversaire, notamment via sa première touche de balle”, précise notre consultant. “Il a un premier contrôle comme j’ai rarement vu en Belgique. C’est illustré par son but à l’Union. Alzate a une très bonne lecture des mouvements adverses, des espaces libres, des situations d’espaces et de la position de ses partenaires.”

La présence de Cimirot le libère

Depuis la mise à l’écart, et donc le départ de Nicolas Raskin, on a beaucoup débattu sur la vraie position de Steven Alzate. Polyvalent, le Colombien a disputé 67 de ses 135 matchs pros en tant que milieu axial pour seulement 13 apparitions en tant que médian défensif dont trois au Standard. “La question n’est pas de savoir quelle est sa meilleure place sur l’échiquier, mais bien qui va l’accompagner”, assure Alex Teklak. “Seul en six devant la défense, je doute qu’il soit à l’aise quand le Standard n’a pas la balle. Ses compétences ne sont pas mises en valeur quand il est seul devant la défense. Mais lorsqu’il est associé à Cimirot, là je le trouve bon dans l’équilibre général de l’équipe. Lui demander de gérer tout seul le poste de six dans un triangle inversé avec deux 8 ou un 10 et un 8, il n’a pas le profil de l’emploi ni l’engagement physique. Par contre, c’est quelqu’un qui est très bon quand le Standard doit sortir la balle, comme au Cercle de Bruges où, avec Balikwisha, ils avaient été deux à exceller dans ce domaine, là où Onyedika a galéré dans le derby brugeois le week-end dernier.”

De son propre aveu, Steven Alzate se sent également plus à l’aise lorsque le Bosnien lui est associé. “C’est bien de jouer avec Cimi, car il apporte de la stabilité et de la sécurité. Il ne fallait pas être trop ouvert dans l’axe à l’Union et le plan de jeu a bien fonctionné.”

Il se trouve facilement avec les créatifs

On l’a encore vu à l’Union, Steven Alzate aime combiner dans les petits espaces et son entente avec les créatifs que sont Balikwisha, Zinckernagel ou encore Dönnum n’est plus à prouver. “Avec ces joueurs, cela fonctionne bien et ils se trouvent, car ils parlent le même foot. Il est sublimé par eux et les sublime également. Quand il a le ballon, il cherche du contact, des mecs qui osent demander entre les lignes et qui ne partent pas directement dans la profondeur ou demandent du jeu long.”

Dans le jeu en première intention, le Standardman tire également son épingle du jeu. “Il est vraiment très bon et il peut assurer le relais entre la défense et l’attaque, à condition que le jeu favorise son style de foot. Deila l’a compris.” Pour le moment, la formule fonctionne bien et on espère que cela durera en bord de Meuse. “Personnellement, je n’ai pas attendu qu’il fasse de bons matchs pour me dire qu’il avait un énorme potentiel. Il a peut-être un gabarit assez quelconque, mais quand tu le vois jouer, tu te dis : ‘woaw quel fin joueur’. Je pense que le meilleur est à venir et qu’il ne sait peut-être pas lui-même de quoi il est réellement capable.”

L’avenir, il devrait s’écrire en Premier League pour Alzate qui espère toujours s’imposer à Brighton à son retour de prêt. “Le tout sera de trouver le coach qui saura bien l’utiliser comme le fait Ronny Deila au Standard. Il n’a pas forcément le physique pour s’imposer en Angleterre, si ce n’est alors dans une équipe qui fait le jeu comme le fait le Manchester City de Guardiola, ce qui lui permettrait de fuir les duels”, conclut Alex Teklak.