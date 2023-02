Anders Dreyer monte sur le podium des recrues hivernales les plus décisives à Anderlecht

Quatre actions décisives en seulement six rencontres de Pro League, c’est un début très costaud pour le gaucher de 24 ans, acheté un peu plus de 4 millions € à Midtjylland le 15 janvier dernier. Le meilleur pour une recrue hivernale au RSCA ? On s’est posé la question en replongeant dans les archives des mercatos de janvier au Sporting.

Pieroni devance Frutos en disant merci à… Sierens

On n’a évidemment pris que les recrues offensives d’Anderlecht en hiver. On ne peut pas juger les joueurs défensifs sur des stats offensives. On pourra dire aussi que ce n’est pas un critère absolu non plus pour les attaquants mais ça donne une idée quand même. En enlevant les joueurs transférés pour le noyau U21 comme Frank Acheampong, on a trouvé 25 achats d’attaquants et de milieux offensifs lors du mercato de janvier au 21e siècle (à partir de la saison 2000-2001 donc). Puis on a regardé les chiffres des 6 premiers matchs en championnat.

Surprise au décompte final : la recrue hivernale la plus décisive du Sporting s’appelle Luigi Pieroni, avec 3 buts et 3 assists lors de ses débuts en mauve. L’ancien Diable était arrivé en prêt du FC Nantes en janvier 2008 et avait réussi des débuts corrects avec un but et un assist lors de ses 5 premières apparitions avant de réussir une prestation exceptionnelle contre Roulers : 2 buts et 2 assists face au gardien Jurgen Sierens, peu inspiré ce jour-là. Après ça, Pieroni ne marquera plus un seul but avec le maillot du RSCA.

Nicolas Frutos avait, lui, réussi une action décisive de moins de lors de ses 6 premiers duels à Anderlecht en 2006. Mais c’était 5 buts distillés sur 5 matchs. Au final, l’Argentin en marquera 36 autres en championnat avec le Sporting, et ajoutera 10 assists.

Nicolas Frutos a marqué 5 buts lors de ses 6 premiers matchs au RSCA.

Sur le podium avec une vedette et… un flop

Dreyer se place juste derrière ce duo, avec 4 actions décisives donc. Et lui ne présente pas le profil d’un pur avant-centre. Il pourrait aussi ajouter que les attaquants de l’époque étaient mieux entourés qu’aujourd’hui. Pieroni avait Ahmed Hassan, Lucas Biglia et Mbark Boussoufa pour le servir. Frutos pouvait compter sur Pär Zetterberg, Bart Goor et Christian Wilhelmsson. Sans manquer de respect à l’effectif actuel, on est un cran en dessous en termes de qualité.

Sur le podium, Dreyer doit partager sa médaille avec Yannick Bolasie (3 buts et 1 assist) et, plus étonnant, David Pollet (2 buts et 2 assists). Si le Congolais a laissé un bon souvenir, restant l’une des rares locations réussies ces dernières années en janvier, le Belgo-Français n’avait pas marqué les esprits, s’en allant déjà au bout de 6 mois alors qu’il avait signé un contrat de 4 ans et demi.

Derrière, beaucoup de déceptions

Ryota Morioka s’en était plutôt bien sorti en débarquant de Beveren (2 buts et 1 assist) mais on retrouve surtout des déceptions dans la suite du classement. Beaucoup de jolis CV dont le prêt avait déçu. On peut citer Lazar Markovic, Dejan Joveljic, Marko Marin, Marko Pjaca, Filip Djuricic ou Jacob Bruun Larsen.

Mais si être décisif rapidement n’est pas un signe de réussite définitive, comme Pieroni et Pollet l’ont prouvé, ne pas avoir de stats dès ses débuts n’est pas non plus l’assurance de devenir un flop dans la riche histoire du Sporting. Thomas Chatelle (1 assist au bout de ses 6 premiers duels), Tom De Sutter (2) et Stanislav Vlcek (2) ont ensuite réussi de bonnes choses au RSCA. Reste maintenant à savoir dans quelle catégorie il faudra un jour placer Dreyer.