Standard : fin d’une attente de 1 098 jours !

Avant le match, Karel Geraerts l’avait précisé : “Le Standard est une équipe capable de réaliser des coups.” Ces coups face aux gros de la compétition, c’est essentiellement à Sclessin que le club liégeois les a réalisés en écartant Bruges, l’Antwerp ou encore Anderlecht. Mais hors de leurs bases, les Rouches étaient plus que vulnérables avec, avant cette rencontre, un bilan de 15 sur 36. Le dernier succès à l’extérieur remontait, déjà, au 29 octobre, c’était à Zulte Waregem (0-3), soit presque quatre mois.

Première depuis plus de deux ans !

En plantant quatre buts à l’un des meilleurs portiers de la compétition, Moris, le Standard a aussi égalé une performance vieille de plus de deux ans. La dernière fois que les Liégeois ont marqué quatre buts à l’extérieur, c’était le 20 janvier 2020 à Malines. Mais là où ce succès 2-4 prend le plus de saveur, c’est dans le fait qu’il a été acquis sur la pelouse d’un membre du top 4.

La dernière fois que le club liégeois a pris les trois points sur la pelouse d’un grand de Belgique, qui plus est candidat aux PO1, c’était il y a 1 098 jours (trois ans et deux jours) lors d’un déplacement à Genk le 16 février 2020. Ce soir-là, le Standard alors 5e s’imposait 1-3 sur la pelouse de Genk, sixième et donc, à cette époque, qualifié pour les PO1. Vanheusden, Cop et Boljevic avaient été les buteurs rouches du jour.

La dernière fois que le Standard s'était imposé sur la pelouse d'un membre du top 4 (top 6 à l'époque), c'était en février 2020 à Genk. ©BELGA

Dimanche à Anderlecht, Ronny Deila et les siens auront une nouvelle possibilité de mettre fin à une longue attente. Le Standard reste sur cinq matchs consécutifs sans succès à Bruxelles dans un Clasico (trois défaites et deux nuls). Le dernier succès remonte, déjà, au 10 mai 2018 en PO1, 1-3.