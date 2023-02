Dans ce contexte complexe, il faut saluer la hargne des Métallos. Dans un match qu’ils avaient très mal commencé et sur un terrain très compliqué, ils sont parvenus à arracher un point dans le match de la mort, face à Zulte Waregem (1-1), samedi soir.

Malgré un penalty sévère accordé par Kevin Van Damme et malgré l’exclusion (logique) de Tshibuabua peu après l’heure de jeu. Mais Poaty a, comme il l’a bien dit, marqué "le plus important de la saison".

Une saison qui n’est pas terminée.

Un courage à souligner

Au vu des circonstances du match, l’égalisation de Seraing samedi tient presque du miracle. Mais elle peut aussi se résumer en un mot : courage. "On a eu le mérite de revenir au score et de faire les efforts alors qu’on était à 10, indiquait Kilota après le match. Il fallait sortit de ce match avec au moins un point." C’est chose faite. "Dans le cas contraire, c’était cuit, ne cache pas Poaty. La volonté de ne rien lâcher, c’est l’élément positif de cette soirée. Après la carte rouge, on aurait pu se dire que c’était fini, mais personne n’a pensé de la sorte. À la mi-temps, déjà, on avait senti la motivation et les encouragements de tout le monde."

Un mince espoir persiste

Grâce à ce point arraché au mental, l’espoir de maintien existe toujours. Avec six points de retard sur Eupen et avant de recevoir Malines, samedi (16 h), les Métallos sont encore dans le game. "En étant battus, on aurait pris un gros coup sur la tête, mais on s’en sort finalement avec l’impression d’avoir pris un bon point, disait Kilota. On sait que ce sera difficile jusqu’au bout, mais l’espoir existe encore."

Il faudra cependant faire mieux le week-end prochain. "On doit se baser sur les bonnes choses montrées durant la dernière demi-heure, ajoute Poaty. Ce match à Malines, ce sera une finale. On sait que l’espoir est petit, mais on y croit toujours."

Le sentiment de ne pas être respecté

Malgré cet espoir qui subsiste, les Sérésiens étaient remontés sur l’arbitrage de Kevin Van Damme. Et notamment sur le penalty accordé en première période pour une faute de main peu évidente de Christophe Lepoint. "Le ballon a d’abord touché son corps, donc pour moi, ce n’est pas penalty", disait Kilota. Mais le VAR n’est pas intervenu, malgré un check. "C’est malheureux… mais ce sera comme ça tout le temps. Les gens veulent nous voir descendre, on le sait. On voit ce qui se dit sur nous, on se fait lyncher par certains, mais on veut prouver, d’abord à nous-mêmes, qu’on peut y arriver."

En conférence de presse, Jean Sébastien Legros était très frustré de voir que l’arbitrage avait, une nouvelle fois, été décisif contre les Métallos. "Le penalty est litigieux et je pèse mes mots, expliquait le coach sérésien. Mais cette décision fait certainement plaisir à certains. Je sais qu’on n’a pas le même niveau que les autres et que certaines personnes seraient peut-être soulagées de nous voir descendre. Venir à Seraing, ce n’est pas très sexy. On n’a pas un beau stade, on n’a pas de belles infrastructures, on n’a pas de public. Mais on travaille du mieux qu’on peut avec nos petits moyens et on parvient quand même à ennuyer beaucoup d’équipes, sportivement. Mais on demande à être respectés." Le message est passé.