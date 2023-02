Le Club accroché par le Cercle 2-2 dans le derby brugeois

Le derby de Bruges entre le Cercle et le Club s'est achevé par un partage 2-2, dimanche, lors de la 26e journée du championnat de Belgique de football. Le Club a mené deux fois, par Noa Lang (18e) et Casper Nielsen (71e), mais a vu le Cercle revenir par Ahoueke Denkey (51e) et Thibo Somers (78e). Les Blauw-Zwart restent quatrièmes, avec 2 points d'avance sur le Standard.