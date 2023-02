Deila peut faire passer un cap au Standard

La proximité de la tribune principale avec la ligne de touche à l’Union nous a permis d’être aux premières loges pour observer l’attitude et le coaching de Ronny Deila. D’habitude très calme le long de la ligne et laissant le rôle du "bad cop" à son adjoint, Efrain Juarez (déjà averti à deux reprises), le Norvégien a laissé éclater le volcan qui était en lui. Ce match à l’Union représentait assurément un tournant pour son équipe, pour tout un club qui est en pleine reconstruction. Soit les Liégeois sombraient après leur non-match contre Courtrai et le mot crise était à nouveau de mise à Sclessin, soit ils montraient un tout autre visage et prouvaient qu’ils étaient bel et bien sur le bon chemin. Deila en était pleinement conscient. Il a su adapter son discours. En avant match d’abord en exhortant ses hommes à prendre chacun des neuf derniers matchs comme une finale, en les challengeant surtout. " Tu penses être bon, va le montrer à l’Union, à Anderlecht ou à Bruges. " Message reçu cinq sur cinq. Il a adapté son discours d’après match aussi ne parlant plus de top 4. Mais il a surtout mis une énergie incroyable tout au long de la rencontre qui a rejailli sur ses hommes. Tactiquement, Deila a aussi gagné son combat face à Karel Geraerts. Avec sa mentalité, ses idées et son enthousiasme, celui qui a remporté un titre partout où il est passé prouve qu’il peut faire passer un cap au Standard. S’il est soutenu et surtout aidé financièrement par sa direction, Ronny Deila peut être celui qui ramènera le Matricule 16 au-devant de la scène.