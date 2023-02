Union 0 – 0 Standard (en direct) : pas de Ohio mais Melegoni et Cimirot titulaires

Voici 17 rencontres que l’Union, second au classement, n’a plus perdu un match et, comme l’a bien décrit Karel Geraerts, c’est l’équipe à vaincre en Jupiler Pro League. Le Standard pourra-t-il mettre fin à cette longue série ? C’est possible. On sait que les Rouches aiment performer lors des grosses rencontres même si, au match aller, ils n’avaient pas fait le poids (2-3). La semaine passée, le Standard a manqué le coche en trébuchant contre Courtrai à domicile (0-2) alors que l’Union partageait au Club de Bruges.