Standard : Ziani donne pleinement satisfaction… et attire l’attention

Du côté de Liège, le jeune Ylies poursuit son apprentissage du monde professionnel au sein de la seconde équipe du SL16 FC. Rapidement devenu titulaire dès son arrivée, Ziani est l’un des pions essentiels sur l’échiquier de Joseph Laumann. Avec cinq buts au compteur en 18 matchs (dont 15 titularisations), il en est même devenu le meilleur buteur. À Sclessin, on ne tarit pas d’éloges sur le joueur venu de l’Union, si bien qu’à chaque rencontre du SL16 FC, et ce, malgré les résultats compliqués du club en Challenger Pro League, c’est souvent Ziani qui ressort du lot.

En décembre dernier, Ronny Deila, qui suit de très près l’évolution du jeune ailier gauche de 19 ans, ne s’y était d’ailleurs pas trompé et l’avait emmené avec son groupe pour le stage hivernal à Marbella (avec les autres jeunes Kuavita, Godfroid et Thiago.)

Ziani avait pris part au stage hivernal en décembre dernier aux côtés de Godfroid, Kuavita et Thiago. ©Philppe Crochet

Durant ce séjour en Espagne, Ziani a marqué des points par sa vivacité et son audace. Exemplaire au niveau du comportement, le joueur prêté par l’Union ne fait pas de vagues et progresse en silence.

Perspectives d’avenir à Sclessin

Se pose désormais la question de l’avenir de Ziani. Le Standard peut lever l’option, mais l’Union bénéficie d’une contre-option qu’elle peut activer quelques jours après la décision prise par les Rouches de lever la leur. Cependant, il semble que les perspectives d’avenir soient plus nombreuses à Sclessin qu’à Saint-Gilles pour le médian offensif. Le Standard misera encore plus sur les jeunes dans le futur et l’idée de marcher dans les pas d’autres jeunes comme Canak, Noubi ou Ngoy en équipe première liégeoise enchante Ylies Ziani. Clairement, les Rouches ont la main dans ce dossier d’autant que le joueur se voit poursuivre l’aventure en bord de Meuse où il espère, dès la saison prochaine, faire le grand saut dans le noyau A et ainsi définitivement lancer sa carrière au plus haut niveau.

Actuellement, les retours concernant le petit élément technique sont très positifs à Sclessin. Bénéficiant de plus de visibilité en Challenger Pro League, Ylies Ziani a également attiré l’attention de plusieurs formations belges, mais aussi étrangères, notamment en Eredivisie. Mais comme précisé quelques lignes plus haut, c’est au Standard que le joueur a envie de poser définitivement ses valises.