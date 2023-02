Nkuba croit rentrer au jeu puis est finalement renvoyé sur le banc par Mazzu lors d'Ostende - Charleroi

Nous sommes à la 80e et Charleroi peine à se montrer dangereux offensivement. Nkuba, Stulic et Morioka enlèvent leurs k-ways et se dirigent vers le 4e arbitre. En pleine discussion avec l'un des adjoints, Ken Nkuba est recalé par son coach alors qu'il pensait s'apprêter à rentrer. Il n'en est rien, le jeune flanc reste sur le banc et ne rentre pas au jeu.