Marlon Fossey: "Etre régulier, cela prend du temps"

Dimanche dernier, les Rouches ont semblé tomber dans une certaine forme de suffisance face à une équipe qui lutte pour ne pas basculer en Challenger Pro League. “Je ne dirais pas qu’on a sous estimé l’adversaire”, calme d’entrée l’Américain. “Ils ont créé plus d’occasions que nous, c’est un fait. C’est regrettable de ne pas avoir pu inscrire un but à une équipe qui a concédé sur 16 de ses 17 derniers matchs. Le premier quart d’heure de la rencontre a donné le ton. C’est un match à oublier.”

Comme trop souvent par le passé, le Standard alterne encore entre des hauts et des très bas. La régularité, cela n’est pas encore pour tout de suite à Sclessin. “Etre consistant et régulier, cela prend du temps”, fait remarquer l’ancien joueur de Fulham. “On est encore une jeune équipe qui doit davantage assumer son statut lorsqu’elle est favorite.”

Face à Courtrai, les Standardmen ont totalement loupé leur entame de match... et le reste aussi. ©SES

Il faudra commencer à l’heure samedi

Contre Courtrai, le plan initial était de mettre une grosse pression sur les hommes de Bernd Storck d’entrée de jeu afin de les acculer vers leur but. Malheureusement pour Ronny Deila et ses hommes, c’est tout le contraire qui s’est produit tant les Liégeois ont eu du retard au démarrage. Un retard qui, s’il se produit à nouveau ce samedi, sera immédiatement sanctionné par l’Union. “On sait que cette équipe a pour habitude de commencer très fort ses matchs. Je me souviens bien du match aller (défaite 2-3) et de l’intensité que les Unionistes y avaient mis. Si on est au rendez-vous d’entrée de jeu, en étant agressif, on a nos chances.”

Avec dix buts concédés en trois rencontres et autant de défaites, le Standard est plus qu’à la peine face à l’Union depuis que les Bruxellois sont de retour parmi l’élite du football belge. “C’est clairement la meilleure équipe que nous ayons rencontrée cette saison”, acquiesce Fossey. “Ils se connaissent par cœur et jouent, pour la plupart, ensemble depuis longtemps. Si tu commets la moindre erreur face à eux, ils l’exploitent.”

Le parcours des Unionistes doit donc inspirer les Liégeois. “Pour cela, il faut savoir jouer dans la continuité. On aimerait jouer ensemble assez longtemps. Mais indépendamment de ça, je suis persuadé qu’on peut réaliser de belles choses avec ce groupe talentueux. Nous devons revenir à nos fondamentaux, penser simplement et être plus clinique dans le dernier tiers du terrain.”