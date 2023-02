Grâce au but tardif de Poaty, Seraing maintient l’espoir en partageant face à Zulte Waregem (1-1)

Sur un terrain catastrophique (c’est le moins que l’on puisse écrire), les Métallos ont eu toutes les peines du monde à se montrer dangereux face à une équipe de Zulte Waregem qui avait montré plus d’envie jusqu’alors. Mais le courage sérésien a tout de même été récompensé en fin de rencontre.

Au classement, les Métallos profitent de la défaite d’Eupen à l’Antwerp pour se rapprocher à six points des hommes d’Edward Still. Il reste, certes, encore un gouffre mais la bagarre n’est pas tout à fait terminée d’autant que c’est Malines qui se déplace au Pairay le week-end prochain. En cas de victoire des Métallos, qui ont toujours un point de retard sur Ostende et trois sur Zulte Waregem, le suspense sera relancé.