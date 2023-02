Dönnum 8,5 Un match d’une nouvelle grande intensité pour le Norvégien. Il est fautif sur le 1-1 mais son travail pour amener le 1-2 de Alzate est remarquable. Il offre encore une balle de but à Balikwisha après le repos. Et que dire de son travail défensif, impressionnant. Récompensé par un but.

Bodart 7 Une sortie aérienne loupée avant la pause mais aussi et surtout deux arrêts déterminants devant Vertessen et sur une tête de Bokadi.

Dussenne 7,5 Dur dans le duel, il est passé à deux doigts de la correctionnelle sur Teuma. Mais le capitaine a montré l’impulsion à suivre sans faire de fioriture lorsqu’il était serré.

Bokadi 7 Tout comme Dussenne, il n’a pas fait dans le détail pour éclaircir quelques situations chaudes. Alors qu’il était très sobre dans son jeu, il s’est laissé aller à quelques fantaisies juste avant le 2-2 avec sa passe qui précipite la perte de balle de Alzate.

Laifis 7 De la combativité à revendre pour le Chypriote qui n’a pas ménagé sa monture pour bloquer, la plupart du temps, les offensives adverses.

Fossey 7 Des centres très intéressants en première période ainsi qu’un sauvetage devant Boniface. L’Américain a parcouru énormément de kilomètres sur son flanc.

Alzate 7 Capable du meilleur comme son but à qui il ne doit rien, comme du pire avec cette perte de balle coupable qui amène l’égalisation unioniste. Il a par contre été d’une disponibilité incroyable. Il est aussi à la base du 2-3.

Cimirot 7 Il a touché un nombre incalculable de ballons. Cimirot a joué très proche de son opposant, il était constamment au contact pour empêcher les passes dans les petits espaces dont raffolent les Bruxellois. Belle partition.

Balikwisha 8 Un début de match en douceur pour le Liégeois qui est ensuite monté en puissance. Il est à l’assist pour l’ouverture du score mais c’est surtout lui qui met les siens aux commandes en fin de match après avoir été repositionné dans l’axe.

Melegoni 7 C’était la surprise du 11 de base de Ronny Deila. L’Italien a évolué en pointe après des piges comme back droit, ailier droit et médian offensif. Le joueur prêté par la Genoa a fait le sale boulot et s’est même ménagé plusieurs possibilités. Belle abnégation pour un joueur sans doute trop sous-estimé.

Zinckernagel 8 Un Zinckernagel des grands soirs à l’Union. Il était partout : à la récupération et à la conclusion comme sur le 0-1. Avec un brin de chance supplémentaire, il mettait un doublé.

Ohio 7 Une très bonne montée au jeu du Néerlandais qui, dos au but, a été extrêmement précieux. Une rentrée ponctuée par un bel assist pour Balikwisha.

Deila 8 Privé de Perica, le T1 norvégien s’est aussi privé de Ohio au coup d’envoi lui préférant Melegoni et tant la prestation de l’Italien que la montée au jeu du Néerlandais lui ont donné raison comme tous ses autres choix. Renforcer le milieu de terrain était clairement la clé. Il a remporté son duel tactique avec Geraerts.