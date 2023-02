Et pourtant, Anderlecht était la meilleure équipe

Des débuts catastrophiques

Il y aura quelques défauts à gommer avant ce nouvel écueil. À commencer par ce début de match catastrophique. Anderlecht a vu les flèches vertes de Ludogorets lui filer dans le dos. Le troisième passage s’est payé cash avec un but sur lequel la moitié de l’équipe était en faute. Anderlecht a passé 20 bonnes minutes de galère.

Entre incapacité à trouver des espaces dans la défense adversaire et manque de clarté en reconversion défensive. Si les Bulgares avaient été plus concrets, ils auraient pu plier le match bien avant la pause. Le déplacement à Bruxelles aurait alors ressemblé à une rencontre amicale.

Ludogorets a encore eu de nombreuses occasions en contre mais a souvent fait mauvais usage du ballon ou s’est heurté à un Verbruggen toujours aussi décisif.

Du football de qualité

La maladresse avait également frappé le camp anderlechtois. Comment expliquer qu’à ce niveau Raman ne puisse pas faire la différence seul face au gardien adverse en fin de match ? Il faudra aussi parler d’Arnstad et Dreyer. Ils ont dû s’en vouloir de ne pas avoir fait mieux sur leurs occasions en fin de première mi-temps.

Les hommes de Riemer ont mis du temps à se réveiller pour finalement disputer une rencontre intéressante dans son contenu. Le Sporting a bien fait tourner le ballon, alternant jeu court et long. Les Mauves ont surtout réussi à combiner aux alentours du rectangle et à trouver le décalage pour mettre les offensifs dans des positions de frappe. Verschaeren était impliqué dans une grande partie des possibilités. Le numéro 10 était disponible et inspiré dans des gestes.

Dommage que ce problème de conclusion ne soit toujours pas réglé. Trop souvent Anderlecht a cafouillé devant Padt ou s’est laissé piéger par des Bulgares malins et parfois à la limite de la roublardise.

Le retour s’annonce passionnant

Anderlecht aurait clairement mérité mieux qu’une défaite. La Conference League - et c’est un secret de polichinelle - passe actuellement au second plan vu les difficultés actuelles en Pro League. La mentalité affichée par les Anderlechtois, décidés à remonter au score, laisse toutefois présager qu’ils ne se laisseront pas faire au Lotto Park. Le duel de jeudi prochain s’annonce intéressant. Anderlecht peut passer au tour suivant.