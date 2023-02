En matière de chiffres notamment. Si le 14 sur 30 général ne fait pas rêver, les dernières rencontres ont délivré un bilan plus positif avec trois victoires et un nul sur les cinq derniers matchs.

Sur les cinq derniers match, aucune équipe ne s'est statistiquement créé assez d'occasions pour marquer face à Anderlecht.

“On va dans la bonne direction, explique le Danois. Oui, on a encore beaucoup de choses à changer, à faire évoluer, mais on tend vers le jeu que je veux voir de la part d’Anderlecht. L’équipe a l’identité anderlechtoise. Nous avons dominé les deux derniers matchs avec plus de 75 % de possession. Nous nous créons des occasions de but.”

Le problème principal de cette équipe se situe devant le but. Anderlecht a été muet lors de quatre des dix rencontres et n’a marqué qu’une fois dans quatre autres rencontres. Jeudi soir encore, Anderlecht n’a pas trouvé le chemin du but malgré 1,74 but attendu. Au total, Riemer n’a vu en moyenne que 1,1 but par partie. “C’est une question de confiance et de détails, affirme le T1. Car il y a de la qualité. Je la vois à l’entraînement.”

Défensivement, il fait mieux que se défendre. Aucun des cinq derniers adversaires n’a pu se créer un but attendu face à Anderlecht. Une preuve que la défense se met en place. “Nous avons une solide base et donnons peu d’occasions à l’adversaire. Nous n’avons concédé que 0,5 (NdlR : 0,44) but attendu face à une équipe qui a ennuyé beaucoup de grands clubs cette saison.”

Le Danois a aussi pour lui d’avoir réussi à recréer un esprit de groupe. Diawara a encore répété l’importance de “son travail mental” après la défaite en Bulgarie. En présentation, Debast a dit que les joueurs étaient “enfin égaux”.

Les regards sont désormais tournés vers Courtrai où malgré la fatigue, Anderlecht n’aura pas le droit à l’erreur et peut réaliser le beau coup du week-end en tentant de réintégrer le top 8, l’objectif avoué cette saison. “Quand je vois nos cinq derniers matchs, nous ne devons avoir qu’un objectif ce week-end : les trois points”, conclut Verschaeren.