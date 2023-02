Sans Lazare Amani, suspendu contre le Standard, l’Union Saint-Gilloise va perdre son homme à tout faire

Bon devant…

Si Lazare Amani a pris une autre dimension, en un an, c’est avant tout grâce à cette capacité à tout faire. D’abord offensivement, sur la pointe avant droite du triangle du milieu, où il combine très bien avec Nieuwkoop. C’est sa vitesse et son volume de courses qui lui permettent de faire mal à l’adversaire : capable de s’infiltrer entre les lignes, de délivrer des passes décisives (6 cette saison), il est aussi régulièrement impliqué dans l’avant-dernière passe, comme sur le but unioniste à Bruges, ce vendredi, où c’est lui qui s’est arraché pour empêcher in extremis le centre imprécis de Teuma de sortir et permettre à Nieuwkoop de livrer une passe décisive à Lapoussin.

Sur la pelouse du Club, Lazare a été impliqué dans 81 actions, troisième meilleur total des siens derrière Teuma (98) et Lapoussin (91). Plus gros centreur Unioniste au Jan Breydel (8, dont 2 réussis seulement), il est aussi celui qui a tenté (17) et réussi (11) le plus de dribbles face aux Blauw & Zwart.

En arrivant de la deuxième ligne, Lazare propose des solutions à ses équipiers offensifs : contre Bruges toujours, il était le joueur à avoir touché le plus de ballons dans le rectangle adverse (8).

…et utile derrière

Lazare manquera aux siens par son travail défensif également. Toujours placé par Karel Geraerts en dernier homme sur les corners offensifs, il a la tâche de rester dans le rond central, seul devant Anthony Moris en cas de contre-attaque adverse. Cela a d’ailleurs été bien utile contre le Club, lorsqu’ils se sont présentés à trois face à lui, à la suite d’un coup de coin saint-gillois. Son rôle de couverture est plus global que sur les seuls coups de pied arrêtés : s’il y a un trou dans le milieu, Lazare est capable de compenser grâce à un jeu sans ballon au moins aussi intéressant que son jeu avec. Et grâce à une réelle générosité dans les efforts: Lazare ne compte pas ses courses et n'interrompt presque jamais son effort sur le repli.

Contre le Club, qui a le plus sprinté? Lazare, avec 440 mètres de sprints et une vitesse de pointe à 33,8 km/h, la plus rapide d’un Unioniste sur cette rencontre. Il a aussi le deuxième ratio kilomètre par minute des Jaune et Bleu : 10,9 en 87 minutes, derrière Lynen (13 kilomètres en 96 minutes).

Lazare n'a pas peur d'aller au duel. ©NVE

Malgré son mètre septante-deux et son format de poids léger, l’international ivoirien n’a pas peur d’aller au duel. Contre Bruges, c’est d’ailleurs l’Unioniste qui en a disputé le plus (36) pour en remporter plus d’un sur deux, preuve d’un certain savoir-faire dans le domaine (20). Son péché mignon reste cette propension à collecter trop rapidement les cartes, c’est certain (6 jaunes et deux rouges cette saison ; 6 jaunes et une rouge en 2021-22). Et à ne pas toujours savoir gérer la tension, à l’image de cette jaune reçue vendredi à Bruges après avoir asséné un coup de pied à Onyedika en voulant récupérer le ballon et qui aurait pu lui valoir une rouge avec un arbitre plus répressif. Mais il est aussi le Saint-Gillois qui provoque le plus de fautes adverses : 53 rien qu’en championnat depuis le début de la saison.

C’est sûr, même si Cameron Puertas dispose de grosses qualités pour le suppléer, Lazare manquera face aux Rouches, samedi. Ce sera également le cas le jour où il quittera l’Union. Cela aurait pu déjà se produire cet hiver, mais le joueur n’avait pas envie de quitter le navire en plein milieu de saison, même pour répondre aux sirènes de clubs étrangers. Reste à voir ce qu’il décidera l’été prochain quand de nouvelles propositions ne manqueront pas d’arriver.