Le Sporting de Charleroi cherche un nouveau directeur pour son centre de formation

Depuis environ deux semaines, pour préparer une transition en douceur, le Sporting a donc lancé un appel à candidatures, comme on peut le lire sur le réseau social professionnel Linkedin. “Le RCSC est à la recherche d’un directeur général pour son école des jeunes, résume le poste. Celui-ci aura d’une part à développer un projet sportif global, ambitieux et innovant en matière de formation pour ses jeunes footballeurs élites et, d’autre part, à manager l’organisation générale du centre de formation. ”

Le profil recherché pour succéder à Alain Decuyper est évidemment celui d’un diplômé doté d’une expérience “avérée” dans la formation et/ou le management sportif.

Projets d’infrastructures à Marcinelle

Ancien enseignant et ancien entraîneur, notamment aux Francs Borains, Alain Decuyper occupe sa fonction actuelle à Charleroi depuis 2015. Il a largement pris part au développement, à la professionnalisation et à la crédibilité forgée par l’école des jeunes du Sporting ces dernières années, et qui porte doucement ses fruits jusqu’en équipe première.

Une école des jeunes riche d’environ 250 joueurs et qui reste en constante évolution avec un budget annuel qui avoisine aujourd’hui les 2,2 millions d’euros ; et dont les infrastructures vont encore s’améliorer dans les deux à trois prochaines années avec l’érection attendue d’un nouveau bâtiment considéré comme “l’université du football” ainsi que trois nouveaux terrains sur le site de Marcinelle.