José Rodriguez quitte l’Union Saint-Gilloise

Si l’ancien joueur du Real Madrid de 28 ans voulait d’abord tenter de s’imposer à Bruxelles malgré tout, il a dû se rendre à l’évidence, très déçu, pour ne pas dire plus, par la situation et a rompu son contrat avec le club cette semaine. Lié à l’Union jusqu’en juin 2024, un compromis a été trouvé pour qu’il touche une partie des dix-huit mois de contrat qui lui restaient, d’après nos informations. Il va rentrer en Espagne et se mettre à la recherche d’un nouveau club. José Rodriguez n’aura porté qu’à treize reprises le maillot unioniste et est un des rares échecs de recrutement du vice-champion de Belgique.

Thank you and good luck pic.twitter.com/2s9seeRTdq — Jose Rodriguez (@Josseroodriguez) February 15, 2023