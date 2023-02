Brian Riemer : “Nous, champions d’Europe ? Les Danois ont gagné l’Euro en venant de la plage”

Mais est-ce que Brian Riemer partage cet avis ? Est-ce qu’il oserait mettre sa meilleure équipe au coup d’envoi contre Ludogorets, tout en sachant que le match à Courtrai se joue 69 heures plus tard, avec une nuit sans sommeil ? “C’est un moment de joie de pouvoir jouer ce match en Bulgarie, dit Riemer, pour qui il s’agira du premier match européen en tant que T1. Ce match est donc aussi important que celui à Courtrai. On va mettre notre meilleur onze.”

guillement Slimani titulaire? C'est certainement une possibilté. Il a de l'expérience européenne.

Islam Slimani pourrait être titulaire pour la première fois. Riemer : “Il est prêt. Il a montré ce qu’il vaut contre Saint-Trond, et il a de l’expérience européenne. C’est donc une possibilité. Mais mes autres attaquants – Raman et Stroeykens – savent aussi marquer. Ils ont un autre profil. Je suis un coach chanceux d’en avoir trois d’un bon niveau.”

Depuis le début de ce siècle, Anderlecht n’a passé l’hiver en Europe qu’à huit reprises en 23 ans. La dernière fois date de 2017, quand Manchester United s’était imposé pendant les prolongations en quarts de finale de l’Europa League. Le parcours des Mauves avait permis à Tielemans, Acheampong et la saison d’après à Dendoncker de décrocher un gros transfert. Verbruggen, Debast, Verschaeren, Murillo, Arnstad et autres savent que la Coupe d’Europe est la meilleure vitrine pour se montrer aux plus grands clubs.

Que les Mauves savourent bien ce déplacement en Bulgarie, parce qu’ils risquent d’être privés de Coupe d’Europe la saison prochaine. À moins qu’ils ne fassent des miracles via les Europe Playoffs (les anciens Playoffs 2). Ou à moins qu’ils ne… gagnent la Conference League. Riemer avait préparé une réponse originale. “J’étais jeune quand le Danemark a remporté l’Euro 92 alors que les joueurs venaient de la plage (NdlR : la Yougoslavie avait été exclue à cause de la guerre). Certes, il y a des équipes plus fortes que nous dans le tableau. Mais tout est possible dans le football.”

Une chose est sûre : passer un tour ou deux – Ludogorets n’est pas Manchester United – ferait du bien au moral. Quelques succès sur la scène européenne aideraient le duo Coucke (absent en Bulgarie) et Vandenhaute (présent avec son épouse) à calmer les esprits de ceux qui veulent leur tête. En tout cas, les nombreuses bières à Charleroi et ensuite à Bucarest et Razgrad ne leur ont pas encore fait changer d’avis…