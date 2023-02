Il existe de pires déplacements que les trois heures de vol entre Zaventem et Varna, la ville où le charter loué par le Sporting atterrit. Mais vu que le match ne se joue qu’à 21 heures, le retour s'annonce assez épuisant pour les joueurs.

En théorie, ils devraient être dans le car une demi-heure après la fin du match, ce qui est un scénario très optimiste. Puis, ils auront droit à un trajet d’une demi-heure entre Razgrad et l’aéroport de Varna. L’avion devrait décoller à 1h45, mais il risque d’être plus tard que cela. Il est fort probable que le débarquement à l’aéroport privé d’Abelag, à Zaventem, ne se fera que vers 5h30.

guillement Riemer préfère que ses joueurs profitent des facilités à Neerpede pour récupérer des efforts fournis.

La plupart des entraîneurs préfèrent rester une nuit supplémentaire sur place pour privilégier le repos de leurs joueurs. Brian Riemer a toutefois préféré rentrer directement après le match parce que le centre d’entraînement de Neerpede offre plus de confort et de facilités pour récupérer des efforts fournis. Un autre argument est le fait que les joueurs ne dorment quand même pratiquement pas dans la nuit après un match. L’aspect financier (une nuit d’hôtel en moins et un prix moins cher pour le charter) n’a pas joué de rôle.

Les joueurs n’auront donc qu’un entraînement très léger le samedi pour préparer le match très dangereux à Courtrai, programmé dimanche à 18h30. Il n’est pas exclu que Riemer fasse tourner son effectif en Bulgarie afin de ne pas griller ses joueurs les plus importants pour ce déplacement à Courtrai.

C'est la première fois depuis 2017 (quand le Sporting avait éliminé le Zenit Saint-Pétersbourg) que le Sporting a passé l’hiver européen.