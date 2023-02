Pourquoi la Belgique peut signer sa meilleure saison en Coupes d’Europe depuis 30 ans

1. Parce que nous avons encore 4 clubs qualifiés, un record

Si les chances de battre ce total de 12,5 sont grandes, c’est avant tout parce que quatre représentants de Pro League sont encore dans le coup : Bruges (Ligue des champions), l’Union Saint-Gilloise (Europa League), Gand et Anderlecht (Conference League). Il n’y avait que Gand, la saison passée, à ce stade. C’est simple, il faut remonter à 1992-93 pour trouver trace de quatre clubs belges au deuxième tour européen, à une époque où seule la Ligue des champions se disputait en format de poules. Il s’agit donc d’une première depuis l’introduction des groupes dans les autres Coupes européennes.

Si les cinq clubs belges vont encore chercher 10 points (soit 5 victoires ou 4 victoires et 2 nuls ou 4 victoires et 2 points bonus), le record de 2016-17 sera battu.

2. Parce que nos clubs engagés sont en forme

Ce n’est pas toujours le cas, mais trois des quatre clubs encore en lice sont en bonne forme en championnat. L’Union (2e), Bruges (4e) et Gand (5e) sont dans une saison somme toute réussie et cela se sent en Europe. Seul Anderlecht (10e) s'est loupé en championnat jusqu’ici. Nos cinq Européens ont signé 18 victoires en 38 matchs, dont 7 en qualifications; un gros total pour la Belgique.

Deux clubs ont particulièrement brillé dans les deux compétitions les plus prestigieuses : Bruges, qui s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Il a rapporté à lui seul 17 des 53 points du total belge, dont 9 de bonus de qualification. Un cran plus bas, l’Union a fait très fort en Ligue Europa, terminant en tête de son groupe et rapportant 15 points (dont 5 de bonus).

3. Car la nouvelle découpe des compétitions nous correspond mieux

Si les résultats sont exceptionnellement bons, c'est aussi parce que la nouvelle Conference League, en place depuis 2021-22, est davantage taillée pour la Belgique. La "petite petite" Coupe d'Europe colle mieux aux ambitions de clubs comme Anderlecht, Gand et l'Antwerp, même si le "Great Old" est resté calé en préliminaires. Bruges a acquis assez d'expérience pour réussir de belles choses en Ligue des champions. Quant à l'Union, elle a fait de l'Union dans une Europa League qui lui correspond très bien: ni trop relevée comme l'aurait probablement été la Ligue des champions, ni trop faible comme la "C4" où elle aurait affronté des petites équipes qui ne lui aurait pas forcément convenues, contrairement à des formations comme Berlin et Braga.

Cette nouvelle découpe permet aussi de rapporter plus de points qu'avant: plus il y a de compétitions, plus il y a de points à distribuer, pour l'UEFA.

4. Quel impact?

Actuellement 8e, la Belgique ne pourra rattraper le Portugal (7e) ou les Pays-Bas (6e) cette saison au classement général - calculé sur cinq saisons -, même si elle fait mieux qu'eux sur la campagne en cours. Si elle répète des campagnes de cet acabit, elle pourra viser la sixième place. Mais si une hirondelle ne fait pas le printemps, une bonne saison ne fait pas à elle seule un gros coefficient et il ne faut pas oublier que les deux précédentes avaient été très mauvaises (6 et 6,6 points).

En attendant, la réforme de la Coupe d'Europe entrera en vigueur en 2024 et c'est le coefficient de cette saison qui servira à distribuer les tickets. L'UEFA n'a encore rien annoncé officiellement, mais il se dit que les champions des dix premiers pays seront toujours directement qualifiés pour les poules... ainsi que les seconds des six premiers. Qui sait si la Belgique pourra y prétendre, un jour?