Le conseil communal de Forest rouvre la porte à l’Union Saint-Gilloise : “Nous pouvons rediscuter du prix”, répond le club

"Passivité" et "dialogue de sourds"

Ils ont assisté à plus d’une heure de débats, interpellations de l’opposition et réponses de la majorité. Ils ont entendu tous les partis s’accorder sur le fait que l’offre de 3,5 millions € du club est insuffisante, vu les déménagements qui seront générés par la revente de ce terrain utilisé pour des activités sportives, mais aussi l’entrepôt de matériel communal. L’audience aura aussi noté l’unanimité de l’opposition à fustiger “la passivité de la majorité pendant cinq ans” et le “dialogue de sourds” mené par le duo Ecolo-PS avec le club. “On n’achète pas un ballon dans un sac”, a répondu la bourgmestre, Mariam El Hamidine (Ecolo), dont la majorité a regretté le manque de réponses claires du club à ses questions.

Il y avait plus de public qu'à l'habitude pour assister au conseil communal de ce mardi 14 février. ©Stéphane Lecaillon

Mais les spectateurs ne sont pas venus pour rien. S’ils savaient depuis quelques jours que le collège avait repoussé la demande de rachat du terrain formulée en janvier par le club, ils ont aussi vu le conseil communal se prononcer sur un amendement ajouté en dernière minute à ce point 20 : “Le collège souhaite poursuivre les discussions avec la Région et le club en vue de trouver des solutions sur un terrain communal ou régional, tel que recommandé par l’étude Perspective Brussels”. Que ce soit au Bempt ou ailleurs, donc. Si l’opposition a préféré s’abstenir ou voter contre cet amendement, sans surprise, la majorité l’a soutenu, permettant ainsi au dialogue de se maintenir. Difficile de ne pas y voir la suite de l’intervention du secrétaire d’état bruxellois à l’Urbanisme, Pascal Smet et du ministre-président Rudi Vervoort, qui avaient annoncé la semaine passée reprendre le dossier en mains. “C’est une bonne chose que l’amendement prévoie d’élargir le nombre de sites à l’étude pour le stade, préconise de trouver d’autres solutions et de ne pas simplement se dire qu’il faut construire un nouveau stade pour l’utiliser 20 jours par an ; sans même parler des risques d’inondations de cette zone”, estime Alexandre, du Collectif Bempt.

guillement Nous n'avons toujours pas une réponse claire à notre question

Présent dans la salle, Philippe Bormans, le CEO du club saint-gillois positivait à la sortie : “Nous comprenons qu’il y ait beaucoup de questions. Mais il faut que l’on sache : soit il y a une volonté de la commune de trouver une solution, soit ce n’est pas le cas. Elle ne nous a jamais dit clairement si elle est d’accord de construire un stade sur ce site. Même en sortant des débats de ce mardi, nous n’avons pas la réponse à cette question. Mais bon, au moins, on a vu que la majorité des partis souhaite que l’on trouve une solution et on a vu que l’opposition regrette l’attentisme de la majorité. S’il y a une réelle volonté d’avancer, alors oui, cet amendement est positif.”

Ce sera une question de sous, aussi, puisqu’à peu près tout le monde estime que le prix proposé par l’Union est trop faible : “Nous avons remis une offre qui, selon nos experts, est correcte. Mais si la commune a des infos qui montrent que la valeur du terrain est plus élevée, alors nous sommes ouverts à la discussion pour réévaluer ce prix.”