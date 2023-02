Charleroi : après une adaptation douloureuse, Hosseinzadeh retrouve doucement le sourire

guillement Il n'était pas vraiment heureux au début en Belgique.

Que se passe-t-il avec le jeune Iranien arrivé à Charleroi l’été dernier après un transfert long à régler en provenance d’Esteghlal ?

”Avant d’être un jeune joueur, Amir est un jeune homme de nature discrète, qui vient d’une tout autre culture. Il lui faut du temps pour s’adapter à l’Europe, et il n’était pas vraiment heureux au début en Belgique”, nous affirme-t-on depuis l’Iran. Où on prétend qu’Hosseinzadeh aurait songé à se faire prêter dans les derniers jours du mercato hivernal, pour retrouver le sourire plus proche des siens.

À Charleroi – comme ailleurs -, on sait que selon le caractère d’un joueur, plusieurs mois peuvent être nécessaires à son adaptation. Malgré les efforts fournis pour faciliter son intégration en Belgique, au club, on confirme que sa famille lui manque énormément et qu’il vit difficilement cet éloignement. “Mais ça va déjà nettement mieux”, ajoute-t-on. Dernièrement, lorsque Felice Mazzù a donné deux jours de congé aux joueurs, l’Iranien a sauté dans un avion vers le Moyen-Orient pour passer du temps avec ses proches.

guillement Ici, tout est une découverte à mes yeux.

”L’adaptation est assez difficile parce que je vis ici sans ma famille”, avait admis Hosseinzadeh lors de sa première et seule interview jusqu’à présent. C’était le 7 septembre dernier. “Ici, tout est une découverte à mes yeux. Mais le club fait beaucoup pour moi. J’essaie de comprendre les règles de vie… même si la police a déjà bougé deux fois ma voiture parce que je m’étais garé devant un garage”, avait-il ajouté, dans un petit rictus.

Décrit comme un garçon “réservé, calme et modeste”, Amirhossein Hosseinzadeh pouvait compter sur l’aide précieuse de son ami et ex-équipier Ali Gholizadeh lors de ces premiers mois à Charleroi. Mais si la présence de son compatriote l’a beaucoup soulagé au début, elle a peut-être involontairement ralenti son ouverture vers le vestiaire. Le départ de Gholizadeh vers Kasimpasa, début février, oblige désormais Hosseinzadeh à s’intégrer davantage. Et ce, malgré un anglais relativement basique.

Hosseinzadeh après son but inscrit en amical contre Besiktats, lors du stage hivernal en Turquie.

Sur le terrain, même s’il doit encore progresser notamment au niveau tactique, les qualités du joueur ne se discutent pas. Il est d’ailleurs perçu comme un énorme potentiel en Iran et Mehdi Bayat tenait absolument à le faire signer à Charleroi, l’été dernier, lâchant au passage les quelque 250 000 euros de sa clause libératoire malgré les réticentes du nouveau président du club iranien d’Esteghlal.

Mais il y a un revers à la médaille. Le poids des attentes et cette pression populaire énorme en Iran. Tout le pays croit énormément en lui et Hosseinzadeh était d’ailleurs pressenti dans la sélection élargie de Carlos Queiroz lors de la dernière Coupe du monde au Qatar.

”Il a hâte d’apprendre, d’évoluer aux côtés de joueurs plus expérimentés en Europe, nous assure un journaliste iranien. Il a besoin de temps mais s’il parvient à surmonter l’aspect émotionnel dû à son isolement familial et à rester focalisé sur l’aspect sportif, il deviendra un joueur clé de Charleroi. Il aspire à une grande carrière. C’est un gentleman, il le mérite.” Ce qui devrait alors encore lui offrir mille occasions de fêter des buts collectivement, avec le sourire.