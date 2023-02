Vers une utilisation d’un micro et de l’écran géant pour clarifier les décisions arbitrales ?

Mais on l’a senti depuis la tribune de presse, et on l’a observé sur le terrain et les bancs de touche : ces 3 minutes 40 et surtout l’incompréhension quant à l’objet de la vérification du VAR ont provoqué beaucoup de questionnements. “On a un souci d’efficacité et de rapidité. La technologique doit être améliorée, c’est clair, confiait le directeur technique du département arbitrage de l’Union belge, Bertrand Layec, le 28 janvier dans nos colonnes. Plus de deux minutes pour un hors-jeu, c’est inacceptable. C’est notamment dû aux soucis de ligne 3D et parfois l’impossibilité de positionner des points sur les joueurs concernés.”

Un dialogue trop souvent restreint

Outre le souci technique malheureusement toujours possible, le problème dans le cas évoqué ici réside également dans le manque de communication et de transparence du corps arbitral. Qu’était en train de vérifier le VAR ? Y avait-il un couac technique ? Rien n’a été précisé. “Sur le terrain, on se demandait quoi”, résumaient en substance les Sérésiens Lepoint et Lahssaini. “Dans ce genre de situation, on ne nous dit rien. C’est dommage que l’arbitre ou le quatrième ne nous éclaire pas”, regrettait aussi Felice Mazzù.

En réalité, la position du quatrième arbitre est délicate. Elle dépend aussi de son tempérament et de sa sensibilité. Lui est certes en communication radio avec l’arbitre principal et le VAR centralisé à Tubize, mais il lui est demandé de ne pas trop s’épancher vis-à-vis des staffs, nous dit-on dans le giron de l’arbitrage. “Ce manque de clarté est regrettable. Si c’est une consigne donnée par le département arbitrage, c’est une mauvaise consigne”, pense-t-on par ailleurs.

La mode du micro

Dans un souci de transparence et de modernisation, la Pro League étudierait actuellement plusieurs pistes. Bertrand Layec avait évoqué la possibilité d’équiper les arbitres de micro. “Je sais que c’est la grande mode […] Pourquoi pas. Si cela apporte à l’arbitrage, je suis pour”, avait-il déclaré dans nos colonnes.

Il nous revient d’autre part qu’une énième piste évoquée serait de pouvoir projeter sur l’écran géant du stade la décision prise par le VAR, comme cela se fait dans certains grands championnats. Il y aurait des difficultés à surmonter, notamment techniques selon l’équipement disponible dans tel ou tel stade, mais l’idée est dans les tuyaux pour le futur. L’objectif serait d’afficher la justification, et indirectement de calmer les éventuels mécontentements issus des tribunes et des bancs de touche… où sont assis des staffs qui ont, eux, vu l’image puisqu’ils sont pratiquement tous équipés d’ordinateurs ou de tablettes.

Nuance, toutefois. Ces projections seraient utilisées uniquement pour des décisions factuelles telles qu’un hors-jeu ou une faute de main dans le rectangle, mais pas pour des phases où l’interprétation entre en considération, comme la violence d’une faute.