Kara de retour à Anderlecht… pour s’entraîner en U23

L’ex-Mauve de 33 ans veut relancer sa carrière. Kara Mbodj est de retour à Anderlecht. Non pas pour jouer avec l’équipe A mais pour relancer sa carrière en s’entraînant avec les U23. C’est ce qui se chuchotait au match des U23 à Deinze (2-3) et l’info nous a été confirmée. Son dernier club était Al Sailiya au Qatar, pour lequel il a joué son dernier match le 28 mars 2022, il y a donc dix mois. Puis, il est rentré au Sénégal, sans faire de compétition. Il a joué pendant 3,5 saisons à Anderlecht entre 2015 et 2019. Depuis une semaine, il est en Belgique pour travailler avec un entraîneur personnel. Mais son ex-coéquipier Guillaume Gillet, coach des U23, lui a ouvert la porte de Neerpede. Pour le moment, il n’est pas question de le faire signer. De toute façon, les Futures ont déjà un joueur plus âgé que 23 ans dans leurs rangs: David Hubert a fêté ses 35 ans ce dimanche. Samedi, Hubert était pour la première fois de la saison sur le banc. Grâce à la victoire à Deinze, les U23 pourront participer aux playoffs 1. Mais pour rappel: ils ne peuvent de toute façon pas monter en D1A.