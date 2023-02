Emond raconte son calvaire après cinq mois de blessure : “J’ai cru que c’était la fin de ma carrière”

Renaud, ça y est. Vous êtes de retour.

”Oui, enfin. Et honnêtement, c’est un petit miracle que je sois là. C’était d’ailleurs improbable que je joue autant de minutes ce dimanche. Ce n’était pas prévu. Cela fait une semaine que je m’entraîne avec le groupe. J’étais loin d’être prêt dans ma tête à jouer autant mais les circonstances, avec la blessure d’Ohio, ont fait que j’ai dû le faire. Le coach m’avait demandé si j’étais prêt à être sur le banc et à jouer un quart d’heure. Cela a finalement été une demi-heure. Mais cela a encore été finalement. Je pensais que ce serait pire que ça. Il me faudra quelques semaines pour essayer de retrouver le rythme mais je suis content.”

L’ovation du public, qui a parfois été critique à votre égard, a dû vous faire plaisir.

”Oui, c’était un beau moment. Cela m’a fait chaud au cœur. J’en ai eu des frissons. Les supporters m’ont montré qu’ils étaient contents de me voir revenir. Ils savent ce que je peux apporter quand je suis en confiance et à mon niveau. Mais il faudra être indulgent quelques semaines avec moi. Cela fait cinq mois que je ne fais rien et je dois retrouver du rythme et des sensations. Dans ma tête, j’espère être vraiment à 100 % pour les playoffs.”

guillement "Il faudra être indulgent quelques semaines avec moi."

Repartons du début, avec cette tendinite au genou. Quelle était exactement sa nature ?

”C’était une tendinite au niveau du tendon rotulien. En plus de l’inflammation, il y avait également une fissure dedans. Et j’avais trop forcé durant le début de saison.”

Vous regrettez d’avoir été trop loin dans la douleur ?

”Oui, évidemment. je n’aurais jamais dû jouer les matchs que j’ai joués. Je regrette car j’ai fait n’importe quoi. J’en suis conscient. Je me suis fait taper sur les doigts, à juste titre, par mon entourage. J’avais hyper mal, je n’arrivais pas à m’entraîner mais c’est moi qui ai voulu forcer. Je suis comme ça, on ne me changera pas mais j’ai été trop loin. C’est un peu l’histoire de ma vie. On m’a déjà dit plusieurs fois que je ne devais pas aller trop loin quand j’ai mal. Malgré l’expérience, je n’y arrive pas. Je suis de bonne volonté, j’ai envie d’aider mon équipe. Mais je n’ai aidé personne, surtout pas moi-même. Avec le recul, j’ai joué à 30 % de mes capacités.”

guillement "Après les matchs, je vomissais de douleur"

Il faut aussi préciser que, durant l’été, Perica n’était encore là et qu’Ohio était en phase d’adaptation. Vous étiez quasiment l’unique solution.

”C’est vrai que c’est plus compliqué quand on est seul. Même si tout le monde sait que j’avais mal, le staff faisait les efforts pour que je sois prêt pour le match. On essayait de tout faire mais rien ne marchait. J’avais beau ne pas m’entraîner, ça n’allait pas mieux. Je faisais deux ou trois séances sur terrain par semaine. Je faisais de la mésothérapie, je prenais des anti-inflammatoires, rien ne fonctionnait. La douleur revenait dès que j’enchaînais les entraînements. J’avais même mal pendant les matchs. C’était horrible, je vomissais de douleur après les rencontres. C’était le pire moment de ma carrière. Quand on joue sans être à 100 %, on se demande parfois ce qu’on fait là, sur le terrain.”

guillement "En cas d'opération, il n'y avait que 60% de chances de réussite."

Puis il y a eu cette période de trois mois, entre repos et soins.

”En fait, j’ai vu deux chirurgiens il y a quelques mois. L’un parlait d’une opération, l’autre d’un traitement de trois mois qui pourrait faire en sorte que la douleur disparaisse. Cette deuxième option a été choisie. Les chirurgiens m’ont dit qu’il s’agissait de la pire blessure qui existe pour un footballeur. Elle revenait dès que je reprenais l’entraînement. Mais elle n’a pas porté ses fruits. En tant que droitier, je mets constamment mon tendon gauche à contribution. À chaque pas, j’y pensais. En stage, quand j’ai repris les entraînements, j’ai rapidement senti que ça n’allait pas. J’ai voulu forcer un peu et c’était même pire qu’avant. Moi qui m’étais fixé le début 2023 comme objectif de retour, j’ai pris un nouveau gros coup sur la tête.”

Après votre rechute en stage à Marbella, c’est, cette fois, la case opération qui a été envisagée.

”Oui. Et on m’a dit que cette opération avait un taux de réussite de 60 %. Donc une grosse chance sur deux. Il fallait également passer par une rééducation de six mois, dans la foulée. Si je me faisais opérer et que six mois après, ça revenait les choses seraient devenues compliquées pour moi. À 31 ans, je me demandais si j’allais pouvoir rejouer au football. Mentalement, c’était un véritable calvaire. Je peux le dire aujourd’hui : j’ai cru que c’était la fin de ma carrière. On n’en était pas loin. À dix jours près, j’étais sur la table d’opération.”

guillement "J'ai annulé mon opération deux jours avant"

Comment cela ?

”Dix jours avant l’opération, j’ai eu la chance qu’on ostéopathe trouve la solution miracle. En une séance chez lui, j’ai directement senti la différence. Quand j’ai conduit pour rentrer chez moi après avoir été manipulé, j’ai directement senti que les douleurs habituelles avaient disparu. Je me demandais quel était ce cadeau qui est tombé du ciel. Moi qui me voyais déjà en béquille, j’avais un nouvel espoir. D’un autre côté, je ne voulais pas non plus m’enflammer vu les rechutes que j’avais connues. Mais là, c’était différent. Malgré l’augmentation des charges, je n’avais plus de douleurs, même après des séances de huit kilomètres. Pour l’anecdote, j’ai reçu un message vocal de l’assistant du chirurgien pour me rappeler l’opération, prévue le mercredi. On était lundi, mais on a annulé. Sur le fil.”

Et vous voilà de retour. Tel un phénix, à nouveau. Ce qui semble ravir Ronny Deila.

”Je pense qu’il est content de mon retour, oui. Je lui apporte des nouvelles solutions. J’espère marquer des buts le plus vite possible. Et j’aurai toutes les raisons de ressortir ma célébration fétiche. Je vais tout donner pour que ce soit le cas rapidement. J’ai bossé dur ces dernières semaines et j’ai moins de masse grasse qu’avant ma blessure. Mais comme je l’ai dit, je vais avoir besoin de temps.”

Entre le mois de septembre et le mois de février, le Standard a bien changé. Vous serez moins esseulé qu’en début de saison.

”C’est vrai que le système est différent. On jouait avec deux ailiers sur leur mauvais pied en début de saison et beaucoup moins de centres arrivaient. Désormais, il y en a plus et ça me correspond plus, on en a parlé avec le coach. Quand je regardais les matchs, je me disais que c’était une tout autre équipe, avec plus de centres, ceux de Donnum notamment. Moi qui aime attaquer le premier poteau, je me dis que le jeu actuel correspond plus à mes qualités. Le coach m’a également dit que j’avais la capacité de jouer tant avec Ohio qu’avec Perica.”