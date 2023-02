Et pour une fois, elle l’a vraiment mérité. "Nous avons joué l’un de nos meilleurs matchs, analyse Brian Riemer. On a suivi le plan dans les moindres détails, notamment dans la possession de balle et dans notre contre pressing."

Nuançons d’abord car tout n’a pas été rose à Anderlecht. Surtout en première mi-temps. 77% de possession, 7 frappes et pourtant on s’est ennuyé. Les Mauves n’ont pas réussi à trouver la faille dans le mur de Saint-Trond et ont fait tourner le ballon sans vraiment être dangereux. "Nous étions vraiment bien organisés et il était difficile d’ouvrir l’espace", résume Bernd Hollerbach.

Le coach de Saint-Trond a pu rentrer au vestiaire avec le sourire. Riemer a, lui, décidé d’adapter quelques aspects de son jeu pour enfin trouver la solution. Des choix payants qui ont davantage permis d’attaquer le dos des défenseurs.

La patience a été la meilleure des vertus pour Anderlecht. "Un joueur peut rapidement sortir de ce genre de match mais le groupe a réussi à rester calme", résume Riemer. Le coach l’a également été en ne se ruant pas vers son banc de touche pour effectuer des changements. Avec Slimani, il avait une arme pour trouver la faille. "Mais je sentais l’équipe en contrôle et elle réalisait ce que je demandais, dit le coach. En lançant d’autres profils, j’aurais peut-être modifié cette bonne dynamique."

La réussite a, elle, aidé Benito Raman à ouvrir la marque avec la même aisance qu’une canette de bière. "Le match a changé par la suite", concède le coach. Les lignes adverses se sont ouvertes et Anderlecht a pu dérouler et se faire plaisir.

Islam Slimani n’a pas failli à sa réputation d’animal dans le rectangle et a laissé sa carte de visite avec un but (2-0) et une talonnade à la base du 3-0. L’Algérien se pose en candidat pour être titulaire pour le reste de la saison.Riemer devra faire un choix dès jeudi en Bulgarie face à Ludogorets. Son équipe a pris en confiance mais l’adversaire de Conference League ne se laissera pas autant faire que cette équipe de Saint-Trond. "Il faudra trouver d’autres solutions", sourit Riemer.

Et éviter d’encaisser en fin de match sur une phase anodine. "Le 3-1 (NdlR: une superbe frappe de Gianni Bruno) ne doit jamais tomber, râle Riemer. Nous ne devons pas accepter d’encaisser ce genre de but."

L’entraîneur pourra noyer cette petite déception dans son bon bilan récent: 10 points sur 12 et une seule petite unité de retard sur l’objectif avoué: le top 8.