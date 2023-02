Ronny Deila furieux sur ses joueurs: “On a que ce qu’on mérite”

Le contraste était saisissant entre le discours de Bernd Storck et celui tenu par Ronny Deila. L’un était fier et heureux tandis que l’autre était en colère. “Gagner 0-2 ici, à Sclessin, ce n’est pas normal”, lançait l’Allemand avant de poursuivre, tout en se penchant et en regardant vers son confrère norvégien. “Mais je suis désolé de le dire coach, cette victoire est méritée.”