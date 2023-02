Riemer au sujet de Raman: "Que Benito boive ses chopes après sa carrière"

Une des personnes qui n’ont pas apprécié voir Raman boire de la bière est son entraîneur, Brian Riemer. "C’est pour ça qu’on l’aime et le déteste, dit Riemer. Des bières, je préfère qu’il attende d’avoir terminé sa carrière pour en boire. J’ai bien parlé avec lui. Heureusement, on est entièrement d’accord sur la façon dont on se comporte en tant que footballeur professionnel." En entendant parler Raman, on en doute fort…

À Ostende, il s’est d’ailleurs amusé comme un gamin entre les supporters. Raman: "J’ai fait tout le déplacement en car avec eux. On s’est arrêté à des stations-service. C’était génial."

Par contre, il va se prendre un P.-V. pour être monté sur le terrain à Ostende. Raman : "Si je ne peux déjà plus fêter une victoire avec mes coéquipiers…. Je n’ai encore rien reçu dans ma boîte aux lettres. Pour le reste, c’est mieux de ne pas faire trop de commentaires à ce sujet."

Une chose est sûre: il a marqué des points auprès des fans et auprès de ses coéquipiers. Riemer: "Les fans l’adorent et vice versa. Et dans le vestiaire, il apporte de la joie."

Entre-temps, Raman a marqué son quatrième but de la saison. "J’ai montré qu’on peut encore compter sur moi. J’en avais déjà mis deux contre Zulte Waregem, puis il y a eu cette bête carte rouge contre l’Antwerp. Je suis content d’avoir marqué, parce que j’étais frustré d’avoir touché peu de ballons."

Riemer souriait en évoquant le but de Raman. "Et dire qu’on envisageait de le remplacer peu avant qu’il ne marque…"