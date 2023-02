L'Union Saint-Gilloise n'est pas sûre d'avoir 6 “Belges” à disposition pour affronter le Standard

C’est une question compliquée pour le club bruxellois, loué à juste titre pour la qualité de ses transferts, mais qui compte trop peu de joueurs formés chez nous. Ils n’étaient que dix – hors U23 – dans la liste remise à la fédération en début de saison : les gardiens Moris, Imbrechts et Pirard ; les défenseurs Van Der Heyden, François, Boone et Dony ; l’attaquant Vanzeir et les médians Lynen et Lazare Amani. Bien qu’Ivoirien, ce dernier fait partie du quota puisqu’il a joué trois saisons en Belgique avant ses 23 ans.

Mais Geraerts devra se passer de Lazare et Van Der Heyden contre le Standard et n’est pas sûr de pouvoir compter sur Guillaume François, à l’arrêt pour un souci de dos ces derniers jours.

L’Union attend une réponse pour Vertessen

Là où les choses se corsent, c’est que l’Union a découvert que Yorbe Vertessen pourrait ne pas être comptabilisé comme Belge. Transféré pour remplacer Dante Vanzeir, le Brabançon de 22 ans est évidemment de nationalité belge, mais est parti au PSV à huit ans. Pas sûr qu’il remplisse bien les conditions fixées par le règlement : “avoir fait l’objet d’une qualification pendant, au moins, trois saisons complètes, pour un club en Belgique avant (son) 23e anniversaire”. Un éclaircissement a été demandé à la Fédération par l’Union, qui espère recevoir une réponse positive en début de semaine et pouvoir faire entrer Vertessen dans son quota noir-jaune-rouge.

Si ce n’était pas le cas, et que Guillaume François souffrait toujours du dos, Karel Geraerts serait dans une impasse pour remplir sa feuille de match puisque, outre deux gardiens, il n’aurait que Lynen comme Belge. Il devrait donc appeler comme quatrième et cinquième Belges le jeune Dony, un joueur sur lesquels l’Union compte surtout dans le futur et qui n’a eu droit qu’à deux apparitions après la 80e minute depuis septembre, et Boone, qui n’a plus joué en championnat depuis août.

Et pour le sixième, alors ? Le T1 devrait soit se passer d’un remplaçant supplémentaire et se contenter de six joueurs sur le banc, soit faire appel à un U23. Son banc serait limité alors que des atouts étrangers seraient contraints de s’asseoir en tribunes.

Déjà préjudiciable en Europe

Ce manque de Belges et, surtout, de joueurs formés au club, est un point où doit progresser l’Union. Cela lui coûte des places sur sa liste A pour l’Europa League, qui ne compte que 21 noms, contre 25 aux clubs qui remplissent les conditions de l’UEFA. Et Geraerts a dû poser des choix qui font mal, puisque Guillaume François, présent en première moitié de saison, n’a plus été incorporé au noyau de la Coupe d’Europe pour cette raison.