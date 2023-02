Le top 4 s’éloigne, le top 8 en danger

Les premiers sifflets de la saison

Et le Standard ? Il a été très décevant. Et on ne parle pas seulement de l’exclusion stupide de Laifis pour un tirage de maillot gros comme une maison, qui a permis à Selemani de doubler le score sur penalty en fin de rencontre. Les Rouches ont tout simplement livré l’une de leurs pires rencontres de la saison. Seuls un coup franc de Donnum (qui a surnagé) et une occasion de Zinckernagel en deuxième période ont un peu ému les 18 134 spectateurs présents au stade ce dimanche soir. Mais pour le reste, ils se sont ennuyés. Et ils ne se sont pas fait prier pour le faire comprendre à leurs joueurs, qu’ils ont sifflé pour la première fois de la saison après le coup de sifflet final.

Est-ce la énième possibilité de faire la bonne opération (après les partages du FC Bruges et de Gand) qui a une nouvelle fois paralysé les Liégeois ? L’état du terrain de Sclessin, qui avait mauvaise allure après la rencontre du SL16 FC samedi, est-il en partie responsable de cette débâcle ? Dans tous les cas, Ronny Deila n’a jamais trouvé la solution pour faire mal aux hommes de Bernd Storck, qui avaient parfaitement préparé leur coup. La titularisation de Davida, en lieu et place d’un Perica blessé, avait tous les contours du mauvais choix. L’Israélien a d’ailleurs été remplacé à la mi-temps par un Cimirot qui devait apporter plus de présence dans l’entrejeu. Mais cela ne fut pas le cas. L’impact du Bosnien a été plus que limité, tout comme les montées au jeu de Canak et d’Emond, qui a remplacé un Ohio blessé (il avait déjà un énorme tape sur la jambe droite au moment de commencer le match).

Et le calendrier va se corser

Si Ronny Deila rêve encore de top 4 et qu’il a précisé, vendredi, que le Standard pouvait battre tout le monde, le club liégeois a surtout confirmé une autre réalité: il peut perdre contre tout le monde. Et avec le calendrier qui les attend (Union, Anderlecht, Westerlo, Club Bruges), les Liégeois mettent même mis leur top 8 en danger en ne prenant que quatre points sur neuf malgré un enchaînement abordable (Eupen, Cercle, Courtrai). Dans tous les cas, il faudra montrer, dans les prochaines semaines, un autre visage que ce dimanche pour espérer se battre pour l’Europe jusqu’en fin de saison. Car l’équipe rouche qu’on a vue ce week-end est très, très loin de quelconques ambitions européennes.