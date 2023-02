Le premier acte est tactique. Les deux équipes défendent beaucoup, guettant la moindre erreur à exploiter chez l’adversaire.

Genk se montre actif sur le flanc droit, apportant à plusieurs reprises le danger dans la surface anversoise. D’un angle fermé, Joseph Paintsil touche le poteau de Jean Butez (22e).

L’Antwerp propose une belle organisation défensive, à défaut de se créer de véritables occasions. Kerk et Balikwisha sont plus occupés à défendre qu’à attaquer, et Vincent Janssen reçoit peu de ballons.

Genk paye sa seule erreur de la rencontre

En seconde période, les lignes s’étirent et de l’espace se crée. Les deux équipes restent toutefois intraitables défensivement, aucune erreur n’étant à signaler d’un côté comme de l’autre.

La première faille apparaît finalement du côté limbourgeois. Peu avant l’heure de jeu, le défenseur anversois Gastón Ávila adresse une longue passe de 40 mètres vers Gyrano Kerk. Arteaga ne parvient pas à contrôler le ballon, et l’attaquant néerlandais de l’Antwerp ne se fait pas prier pour ouvrir le score (0-1, 58e).

Défense héroïque des Anversois

Genk passe à la vitesse supérieure, et les assauts vers la surface anversoise se multiplient. Les hommes de Mark van Bommel défendent toutefois avec héroïsme, à l’image de Mandela Keita ou de Vincent Janssen, hyperactifs tout au long de la rencontre.

Dans le temps additionnel, Arteaga adresse un ultime ballon dans la surface. Bryan Heynen, le capitaine limbourgeois, adresse un coup de tête puissant, mais le cuir vient s’écraser sur la barre transversale (90e+3).

Au bout de la souffrance, l'Antwerp s'impose sur le plus petit des écarts face au leader. Les Anversois n'ont pas brillé dans le jeu, mais ont su tenir sans que Jean Butez n'ait à intervenir.

Le Racing Genk enregistre sa troisième défaite de la saison en championnat mais reste en tête, comptant toujours sept points d’avance sur l’Union. L’Antwerp est toujours troisième à six points du dauphin.