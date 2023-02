Dans le match de la peur, Zulte et Ostende se quittent sur un nul qui n'arrange personne

Ce jeu de chaises musicales n'a pas empêché Zulte d'ouvrir la marque. Tanghe manque une passe dans sa partie de terrain. Le ballon arrive dans les pieds de Jelle Vossen, qui le transmet en profondeur à Zinho Gano. Le buteur bissaoguinéen ne tremble pas face à Hubert et ouvre le score d'une subtile louche (1-0, 5e).

Après la sortie de Vormer blessé à l'épaule, les Waregemois ont plus cherché Christian Brüls mais le danger est venu de Fadera et Vossen. En plus, Hubert s'est montré attentif sur un centre de la droite d'Alessandro Ciranni (63e).

S'il a apporté encore plusieurs changements, le coach ostendais a tablé sur le contre et après une première frappe dans les mains de Sammy Bossut (70e), les Ostendais égalisent. Arase adresse un centre en retrait vers la surface ; Hornby, complètement oublié par la défense de Zulte, a tout le temps de contrôler et de tromper Bossut (1-1, 75e). Après le but de leur Écossais, les visiteurs ont reculé et semblaient plus que satisfaits du partage.

La 25e journée de championnat s'est terminée par un partage 1-1 entre Zulte Waregem et Ostende. Avec la victoire de Courtrai 0-2 au Standard, ce résultat ne satisfait pas les deux équipes. Waregem (21 points,16e) et Ostende (19 points, 17e) ont vu leur retard sur Courtrai augmenter (25 points, 15e).