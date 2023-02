Charleroi bat Seraing (3-0): trois points, et au moins autant de motifs de satisfaction

1 - Une bonne dose de confiance

Gagner est toujours bon pour un collectif. C’est d’autant plus revigorant - un peu moins pour les remplaçants - quand plusieurs joueurs inscrivent un but.

Samedi soir, Vakoun Bayo et Jonas Bager sont devenus les 16e et 17e buteurs différents de la saison à Charleroi. Un nouveau record, actuellement, en D1A. Cela apporte une sacrée dose de confiance à l’Ivoirien, par ailleurs très important et impliqué dans le jeu carolo, autant en décrochage que dans la profondeur. Mais aussi au Danois. Il s’agit de son tout premier but en D1A, donc forcément son premier pour Charleroi. Felice Mazzù lui a maintenu sa confiance et l’ancien défenseur de l’Union la lui a parfaitement rendue.

Nikola Stulic, qui honorait sa première titularisation, n’a pas marqué, lui, mais il a provoqué un penalty. L’attaquant serbe a également été brave dos au but et a constamment provoqué une certaine méfiance chez les défenseurs adverses.

Enfin, que dire de Marco Ilaimaharitra, buteur sur penalty pour le 3-0 ? Le capitaine revit depuis le retour de Mazzù, on le sait, et ce but valide son regain. "Nous, on s’en fout de qui marque. L’important, c’est de gagner, souriait Jules Van Cleemput. Surtout ce samedi contre Seraing, un match important. Le coach avait insisté sur le fait d’être plus réguliers au sein d’un même match. Ce chiffre de 17 buteurs, c’est anecdotique. Mais cela confirme que, dans notre système, on a beaucoup de liberté. Cela concerne aussi les ailiers et les trois défenseurs centraux. C’est plaisant."

2 - La confirmation des retours

La première titularisation commune de Stefan Knezevic et Jules Van Cleemput, depuis le 6 mars 2022, soit depuis plus d’un an, est un autre motif de réjouissance pour Charleroi. Leur bonne prestation globale - face à un Seraing certes faiblard - atteste leur retour aux affaires. Les deux défenseurs, l’un central et l’autre dans le couloir droit, reviennent de loin après des mois de doutes liés aux blessures. Ils apportent solidité et sérénité à l’équipe.

C’étaient deux des quatre changements dans le onze de base de Mazzù, samedi soir, par rapport au match compliqué à Malines une semaine auparavant (Hosseinzadeh et Stulic avaient également pris la place de Mbenza et Heymans). "Quatre, c’est déjà beaucoup. Mais les quatre sont ceux qui ont apporté un plus, quelque chose de différent, la semaine dernière, commentait le coach. Dans la gestion d’un groupe, vous devez maintenir tout le monde concerné et donner la chance à d’autres quand ils le méritent. On a sept défenseurs centraux. J’ai pris la décision de sortir Mehdi Boukamir (NdlR : et Ken Nkuba), mais c’est un processus normal pour un jeune joueur. Il est un peu fatigué. D’autres méritent de recevoir leur chance, dont Stelios Andreou, qui ne l’a pas encore eu avec moi."

Ryota Morioka a également reçu quelques minutes supplémentaires pour ménager Ilaimaharitra, légèrement touché aux ischios et sous la menace d’une suspension. Le Japonais doit doucement être réintégré à l’équipe puisque Zorgane (4 jaunes) et Ilaimaharitra (9) seront suspendus un jour ou l’autre.

3 - La permission de voir plus loin

Felice Mazzù était satisfait de la victoire, naturellement. "Pour plusieurs raisons, disait-il. On a gardé le zéro derrière, ce qui n’est pas arrivé souvent depuis que je suis revenu (NdlR : deux fois en huit matchs). C’est une chose importante pour nous, pour la confiance de notre bloc défensif. C’est aussi très positif d’avoir marqué trois buts grâce à trois buteurs différents. Et surtout, on a été plus réguliers que dans nos matchs précédents. C’était mieux, mais pas encore parfait."

On peut toutefois retenir le dernier quart d’heure de la première période lors de laquelle Charleroi a baissé de rythme et d’application. "On a fait des choses qui ne correspondaient pas à nos profils, à notre système. Heureusement, on a bien géré la deuxième période, avec de la maturité, même si on ne s’est pas créé des tas d’occasions", poursuivait Mazzù, qui répète à l’envi que Charleroi vise encore le maintien.

Dans cette optique, ce succès après quatre matchs sans victoire se veut rassurant. "C’était un match capital pour le maintien, répétait le coach sambrien. Et malgré la victoire, on doit garder la tête sur les épaules. C’est trop tôt pour avoir une autre projection. Je n’ai pas envie de dire une semaine qu’on joue le top 8 et la semaine suivante le maintien. Quand il sera assuré, je l’espère le plus tôt possible, on verra si on peut définir un autre objectif. J’ai envie d’être à 36, 37 ou 38 points avant de penser à autre chose."

Ce à quoi pensent certains joueurs, dont Damien Marcq. "On veut montrer que Charleroi peut peut-être encore espérer les playoffs 2, a affirmé le vétéran carolo. On a des ambitions et des joueurs de qualité. La première partie de saison nous a fait mal, mais si on parvient à aligner une petite série, on pourrait essayer d’accrocher le dernier ticket en fin de saison."

Charleroi (31 points) s’en rapprochera en cas de résultat positif samedi à Ostende.