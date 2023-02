Il n’est monté qu’à la 77e (et ne reçoit donc pas de cote) mais il a fait ce qu’on attend d’un centre-avant : il a marqué via un très bon coup de tête et il était à la base du deuxième but après une très jolie remise derrière sa jambe d’appui.

Verbruggen – 5,5

Depuis qu’il est titulaire, il n’a jamais eu aussi peu de travail. Une sortie aérienne d’une main très bizarre à la 72e. Impuissant sur le but de Bruno.

Murillo – 6

Il n’a pas trop dû se fatiguer face à Koita, qui n’a jamais pu profiter de sa vitesse. Mais offensivement, on s’attendait à voir plus de dédoublements de sa part. Très beau coup franc en fin de match.

Debast – 6,5

L’homme de l’assist sur Raman. Il a été récompensé pour avoir multiplié les passes verticales, dont plusieurs ont été interceptées par la défense très organisée.

Vertonghen – 6,5

Jamais vraiment mis en difficultés par le grand Hara. Il s’est moins aventuré en attaque que lors de ses derniers matchs. Très sobre et efficace dans toutes ses actions.

Sardella – 6

Une fois de plus un match correct de sa part. Une fois malmené par Hashioka en début de seconde mi-temps, sans conséquence. Auteur d’un bon tir brossé des 20 mètres, repoussé par Schmidt.

Ashimeru – 6

Il a alterné le chaud et le froid. Parfois trop de déchets dans sa dernière passe. Meilleur en seconde période.

Refaelov – 7

Titulaire surprenant, il était le seul à pouvoir dérégler l’organisation trudonnaire avec des bonnes passes dans l’axe. La plus belle occasion de but de la première mi-temps, il l’a offerte à Verschaeren.

Dreyer – 5

Il jouait à une position plus axiale, mais il avait du mal à trouver la faille. Son but – grâce à un contre favorable – a sauvé son match.

Verschaeren – 6,5

Un tir de près repoussé par le pied droit de Schimdt et un tir de loin qui est passé 20 centimètres à côté : il était le seul Anderlechtois dangereux lors de la première heure de jeu. Son tir repoussé a mené au 3-0.

Amuzu – 6

Enfin un superbe centre qui a apporté un but. Il avait entamé le match avec un bon tir, passé à côté. Puis, on a vu trop de centres qui n’ont pas abouti.

Raman – 5

Il n’était pas bien dans le match mais a quand même – grâce à un brin de chance – ouvert le score. Pour le reste, il a trop peu pesé sur la défense. Pas très utile comme pivot.

Riemer – 6,5

Il a eu le mérite de mettre quelques joueurs très offensifs dans son entrejeu. Et à la mi-temps, il est visiblement parvenu à trouver la formule gagnante.