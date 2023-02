Le chiffre : 273

Le dernier but de Vakoun Bayo sous le maillot de Charleroi remonte à 273 jours. C’était lors des Europe playoffs contre Malines, la saison dernière, avant son transfert estival à Watford. L’Ivoirien a retrouvé le chemin des filets au Mambourg ce samedi soir après 18 petites minutes, bien servi par Hosseinzadeh en reconversion. Il a lancé Charleroi vers une victoire logique et méritée (3-0). De quoi prendre le large dans la colonne de droite tout en se rapprochant doucement du top 8.

Le fait : Bager buteur

À la réception d’un ballon en cloche renvoyé par Damien Marcq, après un corner mal dégagé par la défense liégeoise, Jonas Bager a inscrit le 2-0 de la tête (53e). Son premier but pour Charleroi et son tout premier but tout court en D1A. Le Danois avait déjà inscrit deux buts lors de sa première saison avec l’Union SG, mais c’était en D1B. Il est le 17e buteur différent du Sporting cette saison. Un record, actuellement, en D1A.

La phrase : “On n’a pas joué”

Après son succès du week-end dernier contre OHL (2-1), Seraing espérait enchaîner pour poursuivre sa lutte pour le maintien. Les Métallos n’ont plus aligné deux victoires de rang en D1A depuis novembre 2021. Il faudra donc encore attendre pour réussir la passe de deux.

Car ce samedi, ils ne méritaient absolument rien. Aucune occasion, aucune idée, si peu de combativité… De quoi décevoir l’entraîneur Jean-Sébastien Legros. “Je sors de ce match avec beaucoup de déception parce que je trouve qu’on n’a pas joué. Tout simplement, pestait le coach liégeois. Charleroi n’a pas dû sortir une prestation exceptionnelle pour gagner alors que le score est cinglant. Ce que j’ai vu ce soir, c’est tout ce que je déteste. On peut perdre mais pas sans combattre. C’est très décevant.”

L’insolite : pas de ligne du VAR

Juste avant la mi-temps, Seraing pensait avoir égalisé grâce à Christophe Lepoint, à la conclusion d’une déviation de Marius (aidé par la sortie hésitante de Koffi). Mais l’arbitre assistant a levé son drapeau. Le VAR a souhaité vérifier la position supposée litigieuse de Marius mais, après presque quatre minutes d’attente, la décision de l’assistant a été confirmée… parce que le VAR ne parvenait pas à tracer la ligne du hors-jeu. Marius semblait bien en situation illicite (de justesse) mais personne ne saurait le jurer, et c’est forcément ennuyant.